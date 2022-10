von Thomas Kapitel

Wenn Stoiber stottert und Seehofer lacht, dann erkennt man sie vom ersten Ton an: Wohl keiner hat sämtliche bayerischen Politgrößen so gut drauf wie Wolfgang Krebs. Wie gut weiß-blaues Polit-Kabarett auch außerhalb Bayerns funktioniert, zeigte der Routinier am Freitag im Theaterstadel am Gehrenberg. Wenn Krebs in seine Rollen schlüpft, macht er das dermaßen genial, dass sich die Zwerchfelle biegen.

Ein Stück Himmel auf der Bühne, davor König Ludwig höchstselbst: „Grüß Gott, ich bin‘s, der König Ludwig“, führt Krebs in lässigem Mooshammer-Schmalz durch die Show. Wir sind im Himmel und die Lage ist ernst: Die Hölle ist voller bayerischer Politiker, im Himmel kommt seit Jahren keiner mehr an. In göttlichem Auftrag fragt der „Kini“ bei Edmund Stoiber an, ob er nicht in das Amt des urbayerischsten aller Himmelsboten schlüpfen wolle: Den Dienstmann Aloysius aus Ludwig Thomas „Ein Münchner im Himmel“. Krebs als Stoiber im Aloysius-Kostüm: bissiges Kabarett trifft krachenden Schenkelklatscher nach der Art, wie es die besten bayerischen Kabarettisten jährlich beim Augustiner-Starkbieranstich abziehen. Krebs gehört dort zur Stammbesatzung. Und so bringt er den Nockherberg zum Gehrenberg, stammelt Stoibersche Versprecher im Dauerfeuer und das Publikum krümmt sich vor Lachen. Dazwischen immer wieder Kalauer und Sparwitze: Die will Petrus hören, damit er einen in den Himmel lässt. Denn da wollen sie alle hin und halten regelrechte Bewerbungsreden.

So kontaktiert König Ludwig Minister Hubert Aiwanger („Den hätt‘ ich nicht mal als Hofnarr genommen“) und lässt ihn das Paradies in Niederbayern verorten. Markus Söder lästert über die Berliner „Lichtorgel“: Wenn in ein E-Auto der Blitz einschlägt, ist es dann vollgetankt? Und Horst Seehofer rechnet mit „Claudia Grün von den Roten“ ab. Beste Rolle des Abends: Als leicht alkoholisierter Vereinsvorstand Schorsch Schöberl lässt er ein irrwitziges Feuerwehrfest im Chaos versinken. Das ist beste, witzige Unterhaltung, eine Tour de Force von Pointe zu Pointe.