Das dürfte eine Punktlandung werden. Am Montag beginnt die Prozession von Kisten, Kartons und Möbeln vom Bischofschloss hoch in Richtung Marktplatz: Die Stadtverwaltung, so ist der Plan, zieht dann bis Ende der Woche aus der Schlossscheuer aus und wieder zurück ins nun fertig sanierte Rathaus. Noch sind allerdings die Bauarbeiter zugange. Innen brannten am Freitag bereits die Lichter und das Eingangsportal leuchtete hell. Doch im Eingangsbereich stehen noch die Bagger, liegen Kabel und sind noch Gerüste verbaut. Wer ins Rathaus möchte, muss erst einmal einen Pfützenslalom absolvieren.

Im hellen Grauton mit den neuen Klinkern präsentiert sich nun die Fassade des Markdorfer Rathauses. | Bild: Grupp, Helmar

Vor zweieinhalb Jahren, im April 2021, starteten die Bauarbeiten. Mit dem teilweisen Rückbau und dem Entkernen der Innenräume. In den Wochen zuvor war quasi das gesamte Inventar inklusive mehrerer Tonnen Akten und Papiere teils über Rutschen hinab in Möbelwagen und Transporter verfrachtet worden. Nun folgt also die Rückreise – allerdings deutlich erleichtert, sagte Bürgermeister Georg Riedmann unlängst. Denn beim Auszug aus dem 60er-Jahre-Bau wurde kräftig ausgemistet. Bleibt nur die Frage, wie viel sich seither wieder in den vergangenen zweieinhalb Jahren in der Schlossscheuer angesammelt hat. Doch nachdem sich auch die Verwaltung auf den Pfad der Digitalisierung begeben hat, sollte sich das im Rahmen halten.

So sah das Rathaus vor der Sanierung aus. Der Zahn der Zeit hatte heftig an dem knapp 60 Jahre alten Gebäude genagt. | Bild: Jörg Büsche

Bemerkenswert: Die energetische Kernsanierung des Gebäudes inklusive komplett neuer Gebäudetechnik, einem Aufzug und zeitgemäßen Brandschutzeinrichtungen kam am Ende kaum teurer als ursprünglich veranschlagt. 6,2 Millionen Euro standen für den Umbau bei Baubeginn in der Finanzplanung. Abgerechnet werden nun laut Haushaltsplanung 2024 etwas mehr als 6,9 Millionen. Die zehnprozentige Kostensteigerung war jedoch bereits kurz nach Baubeginn eingepreist. Vor allem die ersten Gewerke Abbruch, Rohbau und Gerüstbau waren teurer als geplant.

Nachdem weitere Steigerungen drohten, trat der Gemeinderat auf die Bremse. So wurde etwa auf einen Balkon verzichtet und die Solarfläche auf dem Dach verkleinert. In der Schlossscheuer verbleiben wird bis auf weiteres noch das Stadtbauamt – das sanierte Rathaus ist kleiner als der Altbau. Die Verwaltung sucht nach wie vor zusätzliche Räume außerhalb des Rathauses.