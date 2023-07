Susanne Deiters Wälischmiller ist empört. Seit langem Mitglied von Soroptimist International (SI), einem Netzwerk berufstätiger Frauen, das die Lebensbedingungen von Frauen verbessern will, hat sie viele Einblicke gewonnen. Sie weiß sie um Benachteiligung und Entrechtung von Frauen – weltweit, aber auch hierzulande. Doch von dem, was Susanne Deiters Wälischmiller nun in der Ausstellung „Rote Linie“ im Ravensburger Heilig-Geist-Spital gesehen hat, ist sie nachgerade erschüttert. Dort informiert der Soroptimist-Club Ravensburg-Weingarten über Hintergründe und Folgen von Menschenhandel und Zwangsprostitution.

Sie beschäftigt das Thema schon lange

Mit der Gewalt gegen Frauen beschäftige sie sich immer wieder, erklärt Deiters Wälischmiller. Dass Männer ihre Partnerinnen schlagen, sie quälen oder gar töten, habe sehr viel mit überkommenen Rollenbildern zu tun. Dass die Gewalt gegen Frauen aber auch ganz systematisch und rational kalkuliert eingesetzt werde, das müsse dann aber doch erschrecken, sagt die UWG-Stadträtin. Geschlagen oder auf andere Weise gedemütigt und misshandelt werden etwa jene jungen Frauen, die skrupellose Mädchenhändler vor allem in Osteuroa anwerben. „Man verspricht ihnen Arbeit und verheißt ihnen eine schöne Zukunft“, erläutert Deiters Wälischmiller. „Was diesen blutjungen Frauen dann tatsächlich blüht, wird ihnen oftmals schon auf der Fahrt zu uns begreiflich gemacht.“

Markdorf Fünf Absolventen mit Traumnote 1,0 Das könnte Sie auch interessieren

Davon, von brutaler Gewalt und nachhaltiger Einschüchterung berichten jene Frauen, die sich an die Beratungsstelle „Amalie“ des Diakonischen Werks Mannheim wenden. Einige dieser Schicksale schildert der Fotoband „Gesichtslos – Frauen in der Prostitution“, den die Mannheimer Reisss-Engelhor-Museen herausgegeben haben, als Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung, die nun noch bis zum 28. Juli im Ravensburger Heilig-Geist-Spital zu sehen ist.

Deggenhausertal 23-Jähriger bei Frontalzusammenstoß auf der L204 bei Mennwangen schwer verletzt Das könnte Sie auch interessieren

„Mädchenhandel und Zwangsprostitution ist bei uns ja immer noch ein Tabuthema“, sagt Deiters Wälischmiller. Doch erwirtschafte das Tabuthema Prostitution jährlich 14,6 Milliarden Euro. Und das Tabuthema begegne überall – auch im Bodenseekreis, betont sie: „Wir dürfen das nicht verdrängen.“