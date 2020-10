Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Noch 2020 startet der Bau der neuen Sporthalle an der Jakob-Gretser-Grundschule

Der Gemeinderat von Markdorf stellte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Weichen für die Grundschulkonzeption: Noch dieses Jahr ist Baustart für die neue Sporthalle an der Jakob-Gretser-Schule. Die Grundschule selbst soll bis April 2023 saniert werden. Und für die geplante dritte Grundschule in Markdorf wurde eine städtische Fläche bei der Trensportanlage festgelegt.