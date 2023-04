Alles falsch gemacht! Die Fans schimpfen. Ja, sie sind aus dem Häuschen. Bayern München steckt in einer tiefen Krise. Der Kahn erweist sich als kleines Boot, das rettungslos auf den Wasserfall zutreibt. Und fassungslos zeigt sich auch Nick Woodland über das Bayern-Debakel. Dabei sollte der Musiker aus München sich doch eigentlich freuen. Drama, Scheitern, Gefahr – eben das sind die Stoffe, aus denen der Blues gemacht ist. Echter Blues – mal sanft, mal kernig, ehrlicher Blues, der auch mal einen Abstecher zum Rock wagt. Blues eben, wie Nick Woodland ihn mit seiner Band spielt. Schiere Verzweiflung tönt an, wenn Woodland zum Beispiel von der Hilflosigkeit singt, weil die Liebste geht. „There is nothing I can do, if You leave me“ – außer zu weinen. „You know my love will follow You.“ Da trieft schiere Schwermut vom Griffbrett der E-Gitarre. Da stockt der sonore Puls des Schlagzeugs, um von Drummer Manfred Mildenberger gleich zum Herzrasen gesteigert zu werden.

Eines zeichnet den Stil der Gitarrenlegende Nick Woodland im Besonderen aus. Den Ball kann er abgeben. So stark seine Soli sind – seiner Band, seinem Team lässt er jederzeit den nötigen Raum. Auf dass Tom Peschel den Bass zum Singen bringt. Auf dass Klaus Reichard seine Pedal-Steel-Gitarre den Südstaaten-Himmel über der Bühne aufspannen lässt – oder per Keyboard Klangperlen in die Songs zaubert. „Sweet home Alabama“. Mal heftig, richtig rockig – so dass es das begeistert aufjubelnde Publikum noch weiter antreibt. Dann wieder delikat und fein gesponnen zeigt sich die Band. Und es ist kaum zu glauben, wie zart Nick Woodlands gern so schroff-rauchiger Gesang zu den sanften Tönen von „Only a Rose“ finden kann.

Doch zurück zum Blues: Zu jenem Blues, der sich einstellt, wenn‘s Pferd so wie in „New Pony“ – wegen eines Beinbruchs erschossen werden muss. Sogar dieser Blues hat überaus viel Drive, mitreißenden Schwung – ja Zuversicht. Nicht umsonst heißt Woodlands neueste CD „Land ho!“ – Land in Sicht. Und soviel steht fest: Nick Woodland und seine Band haben einmal wieder alles richtig gemacht.