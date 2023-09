„Wir sind auf der guten Seite“, zog Bürgermeister Georg Riedmann den Schlussstrich unter ein Baustellen-Malheur. In der neu errichteten Sporthalle neben der Jakob-Gretser-Grundschule war es zu einem Wasserschaden gekommen. Das hatte Monika Gehweiler, die Leiterin des städtischen Bauamts, den Stadträten in der jüngsten Sitzung berichtet. Der Schaden sei inzwischen behoben, so die Baumamtsleiterin. Die Nutzbarkeit der eigentlichen Halle sei zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt gewesen, weder für die Kinder der Schule noch für die Vereine. Denn der Wasserschaden sei im Sanitärbereich der Sporthalle eingetreten.

„Glück im Unglück war, dass der Schaden in den Ferien eingetreten ist“, sagt Bauamtsleiterin Monika Gehweiler. | Bild: Jörg Büsche

Spülung lief im Dauerbetrieb

In der Toilettenanlage hatte sich ein Rückstau ereignet. Der Grund: Die Grundleitung, also die im Erdreich beziehungsweise der Grundplatte des Gebäudes liegende Entwässerungsleitung, sei nicht ordnungsgemäß an den ins Kanalnetz führenden Anschlusskanal angeschlossen worden. Und das, so hieß es auf eine Nachfrage im Bauamt hin, habe sich erst durch die Fehlstellung der Spülarmatur einer der Sporthallen-Toiletten herausgestellt. Weil der Drücker nicht in seine Ausgangsstellung zurückfuhr, lief die Spülung im Dauerbetrieb, ohne dass dieses Frischwasser dann in der Gebäudesohle ins Kanalnetz abfließen konnte. Das Wasser sammelte sich dadurch und es kam zu einem Rückstau bis hoch zum Sockelbereich der Toilettenanlage, sodass dort die Fliesen zum Teil wieder entfernt werden mussten, um den Raum trocknen zu können. Deshalb musste eine Trocknungsfirma herangezogen werden, die den Schaden wieder behob, auch um drohenden Schimmelschäden vorzubeugen. Die Verbindung von der Grundleitung zum Kanal sei zuvor fachgerecht hergestellt worden.

Die Angelegenheit sei ein klarer Fall für die Versicherungen, erklärte Gehweiler. Welche dabei einspringt, das würde derzeit geklärt, seien doch mehrere Firmen an der Bauausführug beteiligt gewesen. Glück im Unglück sei, dass der Schaden in den Ferien eingetreten sei. So lief nur Frischwasser über, nicht das Brauchwasser der Toilette.