von Jörg Büsche, Thomas Kapitel, Wolf-Dieter Guip, Heike Gumsheimer, Mona Verena Zeller, Claudia Wörner und Nicole Burkhart

Speisekartenmuseum Eriskirch

Menüs von Königs- und Fürstenhöfen, Gala-Diners für Promis und Politiker: Die Tafelfreuden von der Biedermeier-Zeit bis in die Pop-Ära hat Manfred Bertele in über 60 Berufsjahren als Küchenchef und Hilton-Hotelmanager gesammelt. Die Sammlung umfasst Luxushotels, Sternerestaurants und Jubiläumsfeiern, aber auch karge Kriegszeiten.

Autogramme erzählen von Freundschaften Berteles mit Küchen-Größen wie Paul Bocuse oder Eckart Witzigmann. Dazu kunstvolle Bordmenü-Karten von Airlines und Luxus-Kreuzfahrtschiffen, aber auch ein Blick in das grafische Erbe hiesiger Restaurants wie dem Buchhorner Hof oder der Krone Schnetzenhausen. 88097 Eriskirch, Schussenstraße 22, Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet, sowie nach Voranmeldung unter Tel. 07541/82632.

Ein First-Class-Menü auf einem Flug von Singapur nach Hong Kong. Auch diese Speisekarte ist in Eriskirch ausgestellt. | Bild: Thomas Kapitel

Aquatal ab Januar wieder geöffnet

Was gibt es schöneres, als unabhängig jeglicher Wetterkapriolen seine Bahnen im Hallenbad zu ziehen oder auch nur lustig im Wasser zu planschen? Hallenbäder sind in unserer Region mittlerweile dünn gesät. Jedoch im Aquatal in Wittenhofen in der Gemeinde Deggenhausertal besteht weiterhin die Möglichkeit, Badefreuden zu genießen, auch wenn es draußen stürmt oder schneit.

Ab dem 2. Januar ist das Hallenbad wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Der Saunabereich ist derzeit wegen der Energiekrise geschlossen und die Wassertemperatur ist auf 27 Grad Celsius begrenzt, aber was bedeutet das schon, wenn draußen Frost herrscht? Informationen und Öffnungszeiten unter www.aquatal.de

Betreiber Uwe Hamann, freut sich, wenn auch im neuen Jahr viele Leute zum Schwimmen ins Aquatal kommen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bodenseekreis Urlaubsgefühle auch im Winter: Unsere Bäder-Übersicht mit Preisen, Zeiten und Parkmöglichkeiten Das könnte Sie auch interessieren

Kleines Juwel: Kapelle Braitenbach

Sie ist ein kleines Juwel. Und sie liegt buchstäblich am Wegesrand. Die Kapelle von Braitenbach, die die Autofahrer auf dem Weg von Markdorf nach Meersburg oder umgekehrt im Westen der B 33 erblicken. Geweiht wurde die Kapelle bereits im Jahr 1521. Seit 1904 ist sie, damals auch schon Dreifaltigkeitskirche genannt, im Besitz der Kirchengemeinde Ittendorf. Tagsüber steht sie den Besuchern offen und der Blick ins Innere lohnt sich allemal, ebenso wie ein Spaziergang durch die malerische Umgebung.

Die Kapelle Braitenbach bei Ittendorf lohnt sich für einen Ausflug mit Spaziergang. | Bild: Jörg Büsche

Weihnachtszirkus in Ravensburg

„Manege frei“ heißt es noch bis zum 8. Januar beim Ravensburger Weihnachtszirkus auf dem Freigelände der Oberschwabenhalle. Zirkusdirektor Elmar Kretz und seine Artisten aus aller Welt versprechen ein Jubiläums-Programm der Extraklasse und wollen zum 15-jährigen Bestehen ein sprühendes Feuerwerk der Zirkuskunst präsentieren. Kretz selbst ist bekannt für seine Pferdedressuren. Die Papageien von Alessio Fochesato zeigen eine Revue exotischer Flug-, Flatter und Kletterkünste. Und natürlich dürfen auch Clowns, fliegende Menschen, Jonglage und ein richtiges Zirkusorchester nicht fehlen. Tickets gibt es bei Reservix oder unter www.weihnachtscircus-rv.de

Alessios Papageien begeistern die Zuschauer im Weihnachtszirkus. | Bild: Weihnachtszirkus

Austoben in der Trampolin-Halle

Salto, Flick-Flack, Freestyle-Sprünge oder Hindernisläufe im Stil der Ninja Warriors – genau das ist in der Trampolinhalle Jump Town in Bad Saulgau möglich. Sie bietet das ideale Programm zum Auspowern und Toben nach den Feiertagen. Ein Besuch im Trampolinpark ist die perfekte Sporteinheit – ohne Schweißtropfen kommt da garantiert niemand raus. Balancieren, klettern, hangeln: ein bisschen Kondition, Mut, Ausdauer und Geschicklichkeit sind gefragt, dann bietet Trampolinspringen Spaß für die ganze Familie. Sonderöffnungszeiten in den Weihnachtsferien, siehe: www.jumptownbadsaulgau.de

Freies Springen von Sprungfeld zu Sprungfeld macht der ganzen Familie Spaß. | Bild: Jump Town GmbH Bad Saulgau

Wanderung auf dem Gehrenberg

Eine Wanderung hoch zum Gehrenberg, dem Markdorfer Hausberg, lohnt sich immer. Und wer den steilen Anstieg meiden, dafür lieber etwas ebener laufen möchte, für den gibt es die Parkplätze beim Gehrenbergturm. Den zu erklimmen ist die Anstrengung wert, bietet die Aussichtsplattform doch atemberaubende Ausblicke auf die Bodenseelandschaft. Beeindruckend ist von dort nicht nur das Alpenpanorama, je nach Licht, Wetterlage und Nebelsituation hat auch das Deggenhausertal optisch einiges zu bieten.

Eine Wanderung hoch zum Gehrenberg, dem Markdorfer Hausberg, lohnt sich immer. | Bild: Jörg Büsche

Winterspaß mit Eisstockschießen

Wie wäre es mit einer Partie Eisstockschießen? Die gesellige Freizeitaktivität ähnlich Boule oder Bowling kann jeder, mit Glück gut, mit Übung aber besser. Zwischen November und März verwandelt sich ein Teil der Minigolfanlage in Ravensburg in eine zauberhafte Winterwelt mit Hüttenzauber und Eisstockschießen. Die Technik des Spiels ist einfach: Der schwere, runde Eisstock wird am Stiel mit einer Hand schwungvoll auf die Eisfläche gesetzt, auf der er dann gleitet. Ziel ist es, die Eisstöcke der eigenen Mannschaft am nächsten zur Daube, einer runden Gummischeibe, zu bringen. Preise und Infos: www.rittergolf.de

Eisstockschießen: Eine sportliche, gesellige Outdooraktivität für Groß und Klein. | Bild: Heike Gumsheimer

Tagesausflug in die Bergwelt

Für alle, die einen Tagesausflug in die Bergwelt machen möchten, nicht Skifahren und trotzdem Spaß im Schnee suchen, ist Rodeln ein fröhliches Alternativprogramm. Auf den Berg gelangt man entweder zu Fuß oder mit der Imbergbahn in Steibis. Von der Bergstation geht es dann rund zwei Kilometer auf dem Schlitten kurvig, aber gemäßigt den Berg wieder hinunter. Wer den Spaß öfter genießen möchte, für den bietet sich der Rodellift an, der etwas abseits der Skipiste liegt. Der Lift zieht Rodler samt Schlitten rund 300 Meter zurück zur Bergstation, das ist komfortabler Schlittenspaß für die ganze Familie. Preise, Öffnungszeiten und Infos: www.huendle-imberg.de

Eine kurze Rast, bevor es auf der Naturrodelbahn in Steibis kurvig ins Tal runter geht. | Bild: Heike Gumsheimer

Christmas Garden auf der Insel Mainau

Auch wenn es in heutiger Zeit, in der wir alle zum Energie sparen angehalten sind vielleicht etwas unpassend erscheint – wer Lichterglanz und Farbenzauber mag sollte sich das Event ‚Christmas Garden‘ auf der Insel Mainau nicht entgehen lassen. Über 25 Lichtinstallationen laden auf einem Rundweg neben Musik und kulinarischen Köstlichkeiten dazu ein, einmal einen etwas anderen Tag auf der Bodenseeinsel zu verbringen. Noch bis zum 8. Januar kann das Spektakel, das bereits zum zweiten Mal stattfindet, von 17:30 – 22:00 Uhr besucht werden. Tickets müssen zuvor unter www.christmas-garden.de gebucht werden. Die stimmungsvolle Atmosphäre beginnt mit der Dämmerung und verzaubert sowohl Groß als auch Klein – ein Wintermärchen für die ganze Familie.

Nur eines von zahlreichen Lichtbildern – Moritz und Emma gefällt es in der leuchtenden Wabe. | Bild: Nicole Burkhart

Experimentieren bis es raucht

Mit dem Experimentier-Adventskalender wurde in Dezember bei Familie Burkhart nicht nur die Lust und Freude bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern entfacht. Einfache Phänomene aus Physik und Chemie können mit ganz einfachen Alltagsgegenständen erlebbar werden. Wer erinnert sich nicht an die Cola-Mentos-Rakete, die schon früher der Hit war? Und daher starten wir auch ins neue Jahr mit weiteren Experimenten.

Wie lange fliegt wohl die Styroporkugel im Luftstrom? Moritz und Emma testen es. | Bild: Nicole Burkhart

Kleine und große Forscher lernen dabei und haben jede Menge Spaß. Ob fliegende Styroporkugeln, tanzende Spiralen oder spuckende Vulkane, alles ist möglich und gleichzeitig so faszinierend. Auf www.das-haus-der-kleinen-forscher.de oder www.familie.de beispielsweise finden sich einige nette Ideen zum nach machen. Also ran an die Forscherkittel und los geht es!

Kerzen-Schiffchen zum Selbermachen

Für alle, die lieber zuhause bleiben: Lichter tun in der dunkelsten Jahreszeit besonders gut. Wer Walnüsse so knackt, dass die Schalenhälften heil bleiben, braucht nur noch Wachsreste und Teelicht-Dochte (die kann man bestellen). Damit sind schnell kleine Kerzen-Schiffchen gegossen. Bei schönem Wetter kann man draußen eine Zinkwanne oder einen Wäschekorb mit Wasser füllen, bei Schmuddelwetter und erkälteten Kindern lässt sich auch die Bade- oder Duschwanne nutzen. Inseln aus (Blumen-)Töpfen bauen und mit Naturmaterialien dekorieren, Schiffchen anzünden und schon dürfen die Kinder mit Stäbchen ihre brennenden Boote durchs Wasser schubsen.