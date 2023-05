Die Wagner-Gruppe, Spezialist für Farbsprühsysteme und Oberflächenbeschichtungen, bekommt ein neues Führungsduo. Wie der Konzern, Muttergesellschaft der Markdorfer J. Wagner GmbH, mitteilt, wechselt der seit Anfang 2015 amtierende CEO Bruno Niemeyer zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand. Die Nachfolge des promovierten Juristen tritt ein Tandem an. Guido Bergman, bislang Leiter der Wagner-Division Decorative Finishing, und Michael Müller, Leiter der Division Industrial Solutions und gemeinsam mit Niemeyer Geschäftsführer der J. Wagner GmbH, werden die Wagner-Gruppe ab dem 1. Juli führen. Als Doppelspitze werden beide dann für alle Unternehmen unter dem Dach der Wagner International AG verantwortlich sein, heißt es.

Bruno Niemeyer, CEO der Wagner-Gruppe, leitet das Unternehmen seit Februar 2015. Er geht Ende Juni in den Ruhestand. | Bild: Elmar Feuerbacher Photography

Wagner hatte in den vergangenen Jahren, vor allem auch in den Zeiten der Corona-Pandemie, ein starkes Wachstum hingelegt. Mit seinen Sprühsystemen, die mit Beginn der Pandemie auch auf die industrielle Anwendung von Desinfektionsmitteln weiterentwickelt worden waren, hatte das Unternehmen hohe Profite eingefahren. Zuletzt konnte die global agierende Wagner-Gruppe ihren Umsatz nach eigenen Angaben um 15 Prozent auf 500 Millionen Euro steigern, bei einer zweistelligen Profitabilität. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2022, das bei Wagner zum 31. Januar 2023 endete, erwartete man bei der Geschäftsentwicklung eine „Stagnation auf hohem Niveau“, wie Niemeyer bei der Präsentation der Zahlen für 2021 gesagt hatte. Die Zahlen für 2022/23 werden voraussichtlich innerhalb der kommenden Wochen veröffentlicht.

Der Stammsitz von Wagner in Markdorf. Josef Wagner gründete das Unternehmen 1947 in Friedrichshafen-Fischbach. | Bild: J. Wagner Gmbh

Zuletzt hatte auch Wagner unter unterbrochenen Lieferketten und mangelnder Rohstoffe zu leiden. Die Halbleiterknappheit hatte die Markteinführung einer Reihe von bereits entwickelten neuen Produkten verzögert. Außerdem waren im Zuge der Ukraine-Krise die Märkte in Osteuropa eingebrochen. Aus Russland hatte sich Wagner nach dem Beginn des Krieges selbst zurückgezogen.

Die Wagner-Gruppe beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeiter in 18 operativen Unternehmen. In Markdorf sind am Stammsitz der J. Wagner GmbH mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt. Eigner der Wagner-Gruppe sind die beiden gemeinnützigen Josef-Wagner-Stiftungen des 1987 verstorbenen Firmengründers.