Markdorf vor 2 Stunden

Neuer Wohnraum für Markdorf: Stadträte genehmigen zwei Bauvorhaben mit insgesamt 44 Wohneinheiten

In der Ensisheimer Straße und am Säntisblick in Fitzenweiler sollen zwei Großbauvorhaben starten: Im einen Fall eine fünf Häuser umfassende Wohnanlage mit 34 Wohneinheiten und in der Markdorfer Aussichtslage ein Gebäude mit zehn Wohneinheiten. Beiden Projekten hat der Technische Ausschuss einstimmig zugestimmt.