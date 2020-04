Die katholischen Christen von Markdorf haben gewählt. Seit einigen Tagen steht fest, wie sich der neue Pfarrgemeinderat für die Seelsorgeeinheit zusammensetzt. Die 8860 Wahlberechtigten in den sechs Pfarreien – Markdorf, Hepbach, Bergheim/Riedheim, Ittendorf, Bermatingen und Kluftern – haben von den insgesamt 34 Kandidaten 24 ausgewählt.

Anders als sonst konnten sie ihre Stimme aber nicht selber in die Urnen werfen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Wahllokale geschlossen geblieben. Gewählt wurde online oder per Brief. „Wir hatten 300 Wahlbriefe zum Auszählen“, sagt Wahlleiter Dietmar Künzig.

Abstimmung zum ersten Mal über das Internet möglich

Wie Künzig weiterhin mitteilte, haben 664 Katholiken aus den sechs Pfarrgemeinden übers Internet abgestimmt. Für die aktuelle Wahl war diese Möglichkeit zum ersten Mal in der Seelsorgeeinheit angeboten worden. Und das, als die Coronakrise mit ihren Folgen fürs öffentliche Leben noch gar nicht abzusehen war. Laut Dietmar Künzig bewegt sich die Wahlbeteiligung in Markdorf, Bermatingen und Kluftern in etwa auf dem Niveau, das im gesamten Freiburger Erzbistum erreicht worden ist, es lag bei rund 11 Prozent.

Mit Abstand und Einweghandschueh wird hier ausgezählt von Brigitte Körber, Stefania Menga, Bettina Friedl und Hans-Christian Körber. Bild: Jörg Büsche | Bild: Jörg Büsche

„In jedem Falle aber haben weniger Menschen abgestimmt als bei einer normalen Pfarrgemeinderatswahl“, so Künzig. „Dass wir keine Präsenzwahl hatten, hat sich in der Wahlbeteiligung niedergeschlagen“, erklärt Pfarrer Ulrich Hund. „Das ist natürlich etwas bedauerlich, und das konnte die Online-Wahl nicht wettmachen.“

Pfarrer Hund lobt die Wahlhelfer

Gleichwohl habe Ulrich Hund gefreut, „dass wir viele Kandidaten hatten, vor allem in den Stimmbezirken Markdorf und Bergheim.“ Ein großes Lob spendete der Geistliche den Wahlhelfern. Hätten die doch mehrfach, zudem flexibel auf die sich im Verlaufe der Corona-Pandemie verändernden Abstimmungmodalitäten reagiert.

„Zu guter Letzt mit einer kleineren Mannschaft – damit die Abstände eingehalten werden konnten – und mit anderen, jüngeren Wahlhelfern, die die Auszählung in der Mittleren Kaplanei gut gemanagt haben“, so Pfarrer Ulrich Hund.