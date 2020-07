Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung den Mietspiegel 2020 als qualifiziert anerkannt. Er genüge wissenschaftlichen Kriterien, schreibt Bürgermeister Georg Riedmann in seinem Vorwort.

Institut hat neuen Mietspiegel ausgearbeitet

Ein Institut für empirische Marktanalysen habe den neuen Mietspiegel erarbeitet – dies auf der Grundlage von Haushaltsbefragungen. Unter der Ägide der Stadt Friedrichshafen wurde er im gesamten Landkreis erstellt. Wie Michael Lissner, Amtsleiter der Markdorfer Finanzverwaltung, den Räten erläuterte, hatten sich schließlich auch die Gemeinden Heiligenberg, Daisendorf und Sipplingen dem Projekt angeschlossen.

Kritik kommt vom Verein „Haus und Grund Markdorf„

Worüber keineswegs alle glücklich sind. Aus dem Eigentümerverein „Haus und Grund Markdorf“ kommen Einwände. Dort hätte man es lieber gesehen, wenn nicht ein ortsfremdes Institut, sondern weiterhin der Eigentümerverein und der Mieterbund den Markdorfer Mietspiegel gemeinsam erarbeitet hätten.

So manche schwammige Formulierung

„Das hätte so manche schwammige Formulierung vermeiden helfen“, ist sich Andreas Kiefer sicher, der Vorsitzende des hiesigen Eigentümervereins. Bei aller Kritik macht Kiefer aber auch Verbesserungen aus, gegenüber der alten Mietspiegelversion von 2018. „Dass Parkettfußböden als kostensteigernder Faktor aufgenommen wurde, betrachte ich als durchaus sinnvoll“, nennt Kiefer ein Beispiel.

Wohnungen unter 30 Quadratmetern nicht berücksichtigt

Kritisch sieht Kiefer, dass Wohnungen, die kleiner sind als 30 Quadratmeter, nicht berücksichtigt werden. „Gerade in diesem Bereich wird manchmal richtig tief in die Tasche der Mieter gegriffen“, erklärt der Eigentümervereinsvorsitzende. Und aus seiner Berufserfahrung bedauert er, dass das Thema Garagen auch weiterhin unberücksichtigt bleibt. Da werde oft vor Gericht gestritten. Um verhältnismäßig kleine Beträge, während die Gerichtskosten wegen der nötigen Schachverständigen in exorbitante Höhen schnellen.

Mietzins um bis zu 4 Prozent pro Jahr gestiegen

Unzufrieden zeigt sich Andreas Kiefer auch über den Mietkostenanstieg. Für einen Zeitraum von vier Jahren erhoben, betrage er derzeit rund 4 Prozent im Jahr. Das findet der Vorsitzende des örtlichen Eigentümervereins „heftig“.

Teils heftige finanzielle Belastungen für Mieter

Wie heftig sich solche Steigerungen für Mieter auswirken können, erläutert Renate Hold, die Leiterin des Markdorfer Mehrgenerationenhauses (MGH). Eine der Anlaufstellen für Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. „Zu uns kommen Leute, die vom ALG, vom Arbeitslosengeld oder Hartz-IV-Unterstützung leben – auch Menschen, bei denen der größte Teil des Einkommens für die Mietkosten verwendet wird.“

Schmerzliche Einsparungen an anderer Stelle

Mitunter müsse beim Essen gespart werden – und geknausert werden müsse oftmals auch bei den Kindern. „Da fallen dann gerne mal Bildungs- oder Freizeitangebote unter den Tisch“, erklärt Renate Hold. Schwierig werde es auch für Ältere. Stirbt ein Partner, kann vielfach die nun zu teure Wohnung nicht gehalten werden. „Aber suchen sie mal was in Markdorf“, das sei ein nachgerade aussichtsloses Unterfangen, weiß Renate Hold aus vielen Berichten. „Markdorf ist schon ein teures Pflaster.“ Ausflucht werde dann das Hinterland. Doch wehe dem, der nicht mobil ist.