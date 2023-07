Die Gemeinschaft innerhalb der Aktionsgemeinschaft soll wieder stärker in den Vordergrund rücken. Das ist ein Ziel von Barbara Bücken, die seit 1. Juli neue Geschäftsführerin von Markdorf Marketing ist. Sie soll nicht nur direkte Ansprechpartnerin der Händler und Dienstleister sein, sondern gemeinsam neue Ideen und Projekte entwickeln, um die Innenstadt voranzubringen und Markdorf als attraktive Einkaufsstadt zu etablieren.

Das Interesse der Händler, die neue Geschäftsführerin bei einem offiziellen Termin kennenzulernen, war gering. Nur wenige waren der Einladung von Markdorf Marketing zur Mittagszeit in die Mittlere Kaplanei gefolgt. „Das zeigt vielleicht auch, woran es gerade etwas hapert. Es fühlen sich nicht alle angesprochen“, so Beatrice Strauch, stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, über das fehlende Interesse.

Individuelle Beratung in den Geschäften wichtig

Davon ließ sich Barbara Bücken aber nicht entmutigen. „Wenn wir bei der nächsten Runde schon doppelt so viele sind, wäre ein weiteres Ziel erreicht“, sagt die 43-Jährige, die aber auch betont, dass sie sich bereits mit einigen Händlern getroffen und ins Gespräch gekommen sei. Dabei habe sich besonders ein Punkt herauskristallisiert: In den Geschäften findet eine individuelle Beratung statt, die die Kunden zu schätzen wissen. Damit könne Markdorf punkten, so Bücken.

Zur Person Barbara Bücken (43) ist seit dem 1. Juli die neue Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Zuvor war sie PR-Referentin bei den Stadtwerken Neuss. Aufgewachsen ist Barbara Bücken in Markdorf, wo sie am Bildungszentrum auch das Abitur absolvierte. Im Jugendtreff Zepp hatte sie damals auch nebenher ausgeholfen. Bücken studierte Englisch, Skandinavistik und katholische Theologie in Köln, arbeitete als Projektmanagerin in einer Marketing-Agentur und danach kurzzeitig als Grundschullehrerin.

Bürgermeister Riedmann appelliert an Einzelhändler

In der neu aufgestellten Struktur des Marketingvereins wird sich Barbara Bücken anders als ihre Vorgängerin Lucie Fieber auf die Innenstadt konzentrieren. Fieber musste sowohl die Innenstadt als auch das übergeordnete Standortmarketing im Blick haben. Bürgermeister Georg Riedmann appellierte an die Einzelhändler: „Frau Bücken ist Ihre Innenstadtmanagerin, Ihr Sprachrohr. Nutzen Sie es und die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich bieten.“ Im nächsten Jahr soll der Vorsitz des Vereins, den derzeit noch Riedmann inne hat, an einen Einzelhändler übergehen.

Matthias Maunz von der Panda-Apotheke ist „frohen Mutes“, dass Barbara Bücken Optimismus unter den Einzelhändlern verbreiten kann und gemeinsam Ideen entwickelt werden, die gemeinschaftlich unterstützt werden. „Sie hat eine positive Energie und ich wünsche ihr, dass sie die Ruhe und Motivation, die sie ausstrahlt, bewahren kann.“ Daniel Kneule als Vertreter der Volksbank fügt hinzu: „Ich hoffe sehr, dass sie die Zusammenarbeit der Einzelhändler forciert und Markdorf als Einkaufsstadt attraktiver macht.“

Im Gespräch (von links): Bürgermeister Georg Riedmann, Matthias Maunz (Panda-Apotheke), Daniel Kneule (Volksbank) und Michael Fülle (Küchen Krall). | Bild: Nosswitz, Stefanie

Innenstadt muss für Besucher attraktiv bleiben

Barbara Bücken erklärte, dass sie viele Ideen im Kopf habe, aber zunächst gehe es darum, sich zu treffen und auszutauschen. „Die Gemeinschaft innerhalb der Aktionsgemeinschaft muss wieder mehr im Fokus stehen.“ Sie schlägt Treffen, um des Treffens und Austausch willens vor, ohne Erwartungen oder Forderungen. „Wir müssen die Geschäfte am Leben erhalten“, so Bücken, die als Negativ-Beispiel die Stadt Neuss erwähnt, wo sie zuletzt gearbeitet hat.

Hier sei die Innenstadt für Besucher nicht mehr attraktiv und werde gemieden. „Das müssen wir in Markdorf vermeiden“, sagt die 43-Jährige, die mit verschiedenen Maßnahmen und Paketen nicht nur die Alteingesessenen, sondern auch Newcomer unterstützten möchte. Sorge bereitet ihr gerade ein Teil der Hauptstraße. „Brechen hier noch ein, zwei Geschäfte weg, wird es eng“, befürchtet Bücken.

Lob für Marketing-Mitarbeiterinnen

Dank und Lob gab es für die Stadtmarketing-Mitarbeiterinnen Saskia-Friedrich Rother und Frauke Winkler, die in den vergangenen Monaten, die Vakanz der Geschäftsführerstelle, überbrückten.