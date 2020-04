Ab Mai gibt es im Mehrgenerationenhaus (MGH) eine neue Selbsthilfegruppe „Depression und Burnout“ für Erwachsene. Initiatorin Fiene Sabah möchte damit dem Wunsch nachkommen, eine Gruppe in der Mitte des Bodenseekreises zu etablieren, nachdem sie bereits eine Gruppe in Überlingen betreut, die auch von Menschen aus dem östlichen Raum besucht wird. Offizieller Start – vorausgesetzt, dass zu diesem Zeitpunkt das MGH wieder geöffnet sein wird und Treffen stattfinden dürfen – soll am Mittwoch, 6. Mai, sein.

Initiatorin Fiene Sabah litt selbst an tiefen Depressionen

Die 42-jährige Fiene Sabah, die derzeit ihr viertes Kind erwartet, hat 2015 die Gruppe in Überlingen gegründet, nachdem sie über einen längeren Zeitraum pro Jahr eine viermonatige Phase von tiefer Depression durchlitten hatte. Seit rund zwei Jahren geht es der früheren Gymnasiallehrerin nach eigener Aussage gut. Nach einer Trennung habe sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert.

„Bei mir ist relativ früh der Gedanke entstanden, dass ich mich mit anderen Betroffenen austauschen müsse“, sagt Sabah. Dieser Austausch sei für sie sehr heilsam gewesen. Nachdem sie aus privaten Gründen nach Salem umzieht, lag die Anfrage im MGH auf der Hand.

Corona-Krise verstärkt Gefühl von Einsamkeit und Angst

Für Renate Hold vom MGH-Leitungsteam kam diese Anfrage zum richtigen Zeitpunkt, um das Angebot zu erweitern. Die Corona-Krise verstärkt bei Betroffenen das Gefühl von Einsamkeit und Angst. „Wenn äußere Strukturen wegfallen, dann beinhaltet das ein gewisses Risiko und lässt einen schneller in ein Loch fallen“, sagt Sabah, die daher bereits jetzt bei Fragen per Mail zu erreichen ist. Die Gruppenmitglieder tauschen sich momentan online aus, was laut Fiene Sabah gut funktioniere.

Die Treffen sollen ab Mai alle zwei Wochen, jeweils mittwochs ab 19 Uhr stattfinden. Sie beginnen mit einer fünfminütigen Achtsamkeitsmeditation, es folgt ein offenes Gespräch über den aktuellen Gesundheitszustand der Teilnehmer und anschließend eine Runde, in der ein bestimmtes Thema im Fokus steht.

Informationen im Internet:

https://hochsensibel.lichtblicke-shg.de