Vor den Bienenstöcken auf den Apfelplantagen des Obsthofs Maier in Riedern herrscht reger Betrieb, ununterbrochen fliegen Bienen ein und aus. Auch in den Blühstreifen summt es. In den Bäumen hängen Vogelhäuschen, alle paar Meter sind Insektenhotels aufgestellt. Markus Maier bewirtschaftet den Hof zusammen mit seinem Bruder im Nebenerwerb. „Wir haben schon immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Imkern gehabt und viel für die Bienen getan, lange vor der ganzen Debatte“, sagt Markus Maier. Er ist einer der neuen Vorstände des Obstbaurings Überlingen.

Mehr Kommunikation, mehr Transparenz

Es war das Volksbegehren ‚Rettet die Bienen‘ von 2019, das ihn zum Engagement im Obstbauring motivierte. „Das habe ich als große Ungerechtigkeit empfunden. Wir erzeugen hochwertige Lebensmittel nach höchsten Standards, die ganze Welt schaut auf Deutschland. Im eigenen Land erfährt man keine Wertschätzung und dann so etwas“, sagt Markus Maier. Er tat sich mit anderen zusammen, entwarf Aktionen und suchte die Diskussion. Die Landwirte hatten Erfolg – die Initiatoren riefen dazu auf, das Volksbegehren nicht mehr zu unterschreiben, die Landesregierung entwickelte einen Kompromiss-Gesetzentwurf. „Wir brauchen mehr Kommunikation, mehr Transparenz, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“, sagt Maier. Dafür will er auch sein neues Amt nutzen.

Dieses teilt er sich mit Thomas Ainser, der einen Obsthof in Ittendorf betreibt. Ainser ist Vollerwerbs-Obstbauer, er baut Äpfel, Birnen, Kirschen und Beeren an. Er war vorher schon sechs Jahre als stellvertrender Vorstand aktiv. „Ich bewirtschafte meinen Betrieb mit Herzblut. Die Arbeit macht Spaß, wir produzieren Lebensmittel. Aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht, da fehlt dann manchmal die Motivation“, sagt er zur Begründung. Steigende Kosten durch hohe Energiepreise und den Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte sind nur ein Beispiel dafür.

Sie haben ihr Amt von Hubert Lehle aus Immenstaad übernommen. „Ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, zehn Jahre als zweiter und 20 Jahre als erster Vorsitzender“, sagt er. Er ist froh, dass jetzt die beiden Markdorfer übernehmen. „In unserem Verband sind viele junge Leute, das ist eine tolle Verjüngungskur“, sagt er.

Markus Maier, Hubert Lehle und Thomas Ainser (von links) setzen auf das Projekt „Echt Bodenseeapfel“. | Bild: Corinna Raupach

Für ein großes Projekt wollen sich die beiden neuen Vorsitzenden besonders einsetzen: den Echt-Bodenseeapfel. „Da sollen alle dabeisein, Landwirte, Politik, NGOs und Verbraucher, es geht um Nachhaltigkeit, Ökonomie und Versorgungssicherheit“, sagt Markus Maier. Das Projekt der Obstregion Bodensee läuft seit Ende 2021 mit dem Ziel einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Obstanbaus am Bodensee. „Es geht um best practice: Bio hat gute Aspekte, aber wir konventionellen haben auch gute Aspekte. Was können wir von Biobauern lernen, was die von uns?“, sagt Maier.

Engagement für den Artenschutz in Obstanlagen

Das Projekt soll nicht nur robuste, resistente und an die Region angepasste Apfelsorten fördern, die weniger Pflanzenschutz brauchen. Auch das Engagement für den Artenschutz in Obstanlagen soll weiter verbessert, der CO2-Fußabdruck des Apfelanbaus am Bodensee erhoben und eine Marketingstrategie entwickelt werden. „Die Eigenmarken der Supermärkte zielen darauf ab, dass die Produkte austauschbar sind, egal ob sie aus dem Süden oder Norden, Chile oder Neuseeland kommen. Wir wollen, dass die Leute den Bodenseeapfel erkennen und danach fragen“, erklärt Maier.

Unter den Bäumen ist ein Ameisenhaufen entstanden. | Bild: Corinna Raupach

Auf zwei Versuchsanlagen stehen bereits 150 Bäume, 15 Sorten werden dort getestet. Mit im Boot ist das Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, das Landwirtschaftministerium unterstützt das Projekt. Bis die ersten Ergebnisse vorliegen, wollen die Beteiligten den Echt-Bodenseeapfel bekannt machen, durch Tage der offenen Tür etwa.

„Das Projekt ist eine tolle Chance für die Zukunft, ein tolles Projekt für junge Leute“, sagt Thomas Ainser. Er denkt dabei auch an die nächste Generation: „Mein Sohn möchte gern Obstbauer werden. Ich habe ihm aber geraten, erst mal eine Lehre zu machen.“ Zum Nachhaltigkeitsgedanken gehört, dass es den Familienbetrieben am Bodensee auch in Zukunft möglich ist, vom Obstbau zu leben. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Jedes Jahr geben etwa fünf Prozent aller Betriebe in der Region auf – und das, obwohl nur noch 60 Prozent der in Deutschland verzehrten Äpfel in in Deutschland erzeugt werden, wie Ainser vorrechnet. Bei Gemüse liege der Selbstversorgungsgrad nur bei 20 Prozent. Bei aller Leidenschaft für den Beruf und allem Engagement für nachhaltige Produktion: „Es muss ökonomisch machbar sein“, sagt Lehle.

Auf dem Obsthof in Riedern stehen Bienenstücke und Insektenhotels. | Bild: Corinna Raupach

Für angemessene Rahmenbedingungen werden die neuen Vorsitzenden daher weiter eintreten, in erster Linie durch Kommunikation. Beispiel Mindestlohn. „Der Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft ist zu kurz gedacht“, sagt Thomas Ainser. Der Mindestlohn solle die Lebenshaltungskosten decken. Die Saisonarbeitskräfte hätten in ihren Ländern und auch in ihrer Zeit in Deutschland ganz andere Lebenshaltungskosten. So werde ihnen hier eine Wohnung gestellt und häufig auch ein Teil der Verpflegung. Die Obstbauern müssen aber auf dem Markt mit Produzenten etwa aus Polen konkurrieren, die weniger Lohn zahlen und weniger Auflagen erfüllen müssen. „Polen hat seine Apfelproduktion seit dem EU-Beitritt von zweieinhalb auf nahezu fünf Tonnen fast verdoppelt“, weiß Hubert Lehle.

Er ist optimistisch. „Wenn wir in den Jahren etwas geschafft haben, dann dass die Region als Ganzes stärker zusammengewachsen ist“, sagt er. Er habe viele bereichernde Gespräche mit anderen Landwirten, Politikern und Menschen in der Region geführt.