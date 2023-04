15 neugierige Kinder drängen sich in den Lebensräumen für Jung und Alt in Kluftern. Sie alle gehören zu den BUND-Spechten, die unter der Leitung von Ursula Carle und ihrem Team seit Januar einmal im Monat in der „Mission Natur“ unterwegs sind. Heute allerdings erst einmal drinnen.

„Habt ihr denn eine Idee, warum wir heute nicht wie geplant draußen im Wald sind?“, fragt Angelika Christen in die Runde. „Ja klar, es gewittert und ist viel zu windig, da könnte ein Baum umfallen“, antwortet die siebenjährige Anna. So wird drinnen gespielt und der Wald auf andere Art erkundet, Gegenstände blind ertastet und gerochen. Rau, schuppig, nass, hubbelig und feucht ist der zu erratende Gegenstand. „Ein Tannenzapfen“, rufen einige Kinder.

Die BUND-Gruppe Die BUND-Spechte sind eine Gruppe von 33 Kindern im Grundschulalter unter der Leitung von Ursula Carle. Neben der pensionierten Professorin für Elementar- und Grundschulpädagogik gehören neben Angelika Christen auch die pensionierte Erzieherin Alina Musch, Ökologin Alice Browning und Wildnispädagogin Bettina Roth zum pädagogischen Team, das vom BUND Markdorf unterstützt wird. Die Gruppe trifft sich nach der Corona-Zwangspause seit Januar 2023 wieder einmal im Monat. Davor hatte die Leitung bei Judith Hameister gelegen, zuvor hatte Gretel Schwaderer die Gruppe begleitet. Bei gutem Wetter wird die nähere Natur erkundet, bei schlechtem Wetter kann die Gruppe auf die Lebensräume von Jung und Alt ausweichen. Zu erreichen ist das Leitungsteam unter bundspechte@kluftern-aktiv.de

Amelie, Valetin und Anna unterwegs mit Ursula Carle von Wirrensegel nach Immenstaad. | Bild: Mattias Stedtlitz

BUND-Spechte bekommen eigenen Platz im Wald

Für die Grundschüler ist klar, was im Wald erlaubt ist und was nicht. Leise sein, kein Feuer machen, nichts aus dem Wald essen und Müll wieder mitnehmen sind nur einige der Regeln. „Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Ihr bekommt bald euren eigenen Platz im Wald“, verrät Angelika Christen.

Mit Försterin Karin Beer wurde ein geeigneter Platz für die BUND-Spechte gefunden, mitten im Wald unter hohen Bäumen mit einem kleinen Bächlein und viel Moos. Die Kinder haben viele Ideen, was sie dort machen möchten. Einen Staudamm und eine Brücke wollen sie bauen, eine Hängematte aufstellen, aus Holz Tipis und ein Insektenhotel bauen, schnitzen. Doch noch müssen morsche Bäume gefällt werden, bevor der Platz genutzt werden kann.

Die Kinder lassen ihren eigenen Waldplatz mithilfe von Tüchern, Ästen, Zapfen und vielem mehr entstehen. | Bild: Nicole Burkhart

Bis dahin lassen die Kinder ihren ganz eigenen Wald entstehen, schmücken ihn mit Tüchern, Rinde, Schneckenhäusern und Zapfen. „Da krabbelt ja wirklich was“, ruft Alissa. Moritz und Jan schnappen sich den Naturführer und versuchen, den kleinen Käfer direkt zu bestimmen. Berührungsängste gibt es nicht. „Mir ist wichtig, dass die Kinder Bewegung haben, die Umgebung kennen, Kontakt zur Natur aufbauen und im Laufe der Zeit auch eine Achtsamkeit gegenüber der Natur entwickeln“, sagt Gruppenleiterin Ursula Carle.

Team möchte viele verschiedene Themen besprechen

Verschiedene Themen wollen die Verantwortlichen mit den Kindern angehen, besprechen und erleben, so beispielsweise die Elemente Feuer, Wasser, Erde, die Erkundung des Waldes und einzelner Tiere und Pflanzen. In den ersten Gruppenstunden ging es viel um den Biber, seinen Lebensraum und seine Ausbreitung. Da wurden entlang der Brunnisach viele Spuren entdeckt, Biberhöhlen erkannt und Biberrutschen als Einstieg ins Wasser gesehen. Zudem erfuhren die Kinder, dass der Biber auch Schaden anrichten kann.

Florentine und Alfred haben eindeutige Biberspuren entdeckt. | Bild: Lara Schumacher

Die Kinder entwickelten Ideen, wie ein gesundes Miteinander von Mensch und Natur möglich wäre. Anschließend ging es mit Karten ausgerüstet in einer Wanderung von Wirrensegel bis zum Kletterpark nach Immenstaad. Während der Wanderung mussten die Kinder verschiedene Aufgaben lösen und sich auch auf Karten orientieren. Nach einem kurzen Film zum Thema Wald gab es in den Lebensräumen für Jung und Alt eine kurze Pause. „Es ist wirklich toll, dass wir diese Ausweichmöglichkeit haben, so muss keine Gruppenstunde ausfallen“, sagt Ursula Carle.

Biber stößt auf großes Interesse bei den Kindern

„Mir hat es bisher am besten gefallen, die Biber zu erforschen“, berichtet der siebenjährige Leo. „Ich bin dabei, weil wir viel in der Natur sind und ich Neues kennen lernen will“, sagt die neunjährige Sophie. Auch die anderen Kinder sind begeistert. „Ich mag die Natur und finde es so toll, dass wir jetzt ein eigenes Stück Wald bekommen“, freut sich Zweitklässlerin Nina. „Es ist so cool, was Neues zu lernen, ich habe davor nicht gewusst, dass Biber Vegetarier sind“, erklärt Sitznachbarin Eva.

Und dann geht es an diesen Nachmittag doch noch raus. Leo, Jan, Moritz, Annabelle, Jonas und Noah wagen sich gemeinsam mit Ursula Carle und Heinz Metzen, ausgerüstet mit Mülltüten und Gummistiefeln, hinaus ins unbeständige Wetter. Kurz nach dem Sportplatz sehen die Kinder schon die ersten Biberspuren: angeknabberte Baumstämme, Biberrutschen und sogar eine richtige Höhle.

Annabelle untersucht neugierig die Nagespuren des Bibers. | Bild: Mattias Stedtlitz

So funktioniert die Grundwasser-Messstation

Weiter geht es an der Brunnisach entlang. Plötzlich entdeckt Jonas die Grundwasser-Messstation. Anhand einer mitgebrachten Skizze erklärt Ursula Carle, wofür diese gebraucht wird und wie sie funktioniert.

Ursula Carle erklärt Leo, Annabelle, Jan und Jonas die Grundwasser-Messstation. | Bild: Nicole Burkhart

Während Noah und Leo noch durch das feuchte Gras toben, ruft Jan: „Da sind Rehe“. Schnell huschen die fünf Tiere an der Gruppe vorbei. Angespornt von diesem Erlebnis geht es auf die letzte Etappe des Rückwegs, auch hier gilt: je dreckiger, desto besser. Die BUND-Spechte sind eben wahre Naturkinder.