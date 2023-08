Nach Ende der Abbrucharbeiten des früheren Autohauses Gschossmann an der Rudolf-Diesel-Straße sollten eigentlich die Bauarbeiten für eine Netto-Filiale beginnen. So zumindest der Stand im November 2022. Damals teilte Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation, gegenüber dem SÜDKURIER mit, dass die künftige Filiale voraussichtlich Ende des Jahres 2023 eröffnen wird.

Bäckerei-Filiale kurz vor Fertigstellung

In der Zwischenzeit hat sich auf dem Areal einiges getan, mit den Bau des Discounters wurde allerdings noch nicht begonnen. Dagegen ist die Filiale der Bäckerei Hamma fertiggestellt. Die Eröffnung ist für Ende August geplant. „Wir arbeiten fieberhaft dem Eröffnungstermin 31. August entgegen. Wir sind aber noch nicht 100 Prozent sicher, ob dies klappt“, teilt Marc Hamma, Inhaber der Bäckerei und Konditorei, die ihren Firmensitz in Ravensburg hat, mit. Dass auf das Areal eine Bäckerei komme, sei laut Marc Hamma immer so geplant und Teil des Bauantrages gewesen.

Die Filiale mit klassischem Bäckereisortiment hat eine Fläche von rund 250 Quadratmetern, plus 50 Quadratmeter Terrasse. Für das Unternehmen ist es die zweite Filiale in Markdorf, es gibt bereits eine in der Hauptstraße. „Markdorf ist für uns eine attraktive Gemeinde“, so Marc Hamma. Sowohl Innenstadt als auch Umfeld bieten ihm zufolge ausreichend Kundenfrequenzen für den erfolgreichen Betrieb von zwei Standorten parallel.

Zwischen Bäckerei Hamma und Lackiererei Klöckler ist Platz für die Netto-Filiale. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die Unternehmenskommunikation von Netto teilt auf SÜDKURIER-Nachfrage mit, dass eine Eröffnung im ersten Halbjahr 2024 vorgesehen ist. Der Baustart erfolgt voraussichtlich Ende August. Die Niederlassung werde eine Fläche von rund 970 Quadratmetern haben. Das Einzugsgebiet sowie der Standort Markdorf seien für Netto insofern interessant, dass der Discounter hier noch nicht vertreten sei.

Bauantrag vor zwei Jahren stieß auf wenig Begeisterung

Der Bauantrag stieß im Technischen Ausschuss vor zwei Jahren auf geteiltes Echo. Die Resonanz bei den Stadträten bewegte sich zwischen schroffer Ablehnung und duldender Zustimmung, wobei sich die Mehrheit gegen das Projekt aussprach, den Antrag aber zur Kenntnis nahm. Im Dezember 2021 erfolgte dann zähneknirschend die Zustimmung. Die Stadträte befürchteten negative Auswirkungen auf das Einzelhandelsangebot in der Innenstadt. Ablehnen konnte das Gremium den Bauantrag nicht, weil er den Erfordernissen des Bebauungsplanes entsprach und keine Befreiungen nötig waren.