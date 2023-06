Sie bleiben sich treu. Obgleich der Markdorfer Ortsverband des BUND (Bund Umwelt und Naturschutz) allen Grund zum Feiern hat, lässt er selbst beim Festabend nicht ab von seiner Arbeit. Vor den Häppchen kommen die Vorträge. Und die klingen weniger nach Lob, viel mehr nach Überblickskizzen des in vier Jahrzehnten erreichten. Nach durchaus selbstkritischer Bilanz, um es in Zukunft noch besser zu machen, aber auch als Ansporn fürs weitere Engagement.

Für ein Engagement, das nicht nur für die BUND-Ortsverbände in der regionalen Nachbarschaft – im Bodenseekreis, in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Konstanz – bei etlichen Themen beispielhaft geworden ist. Die Vorreiterrolle der Markdorfer BUND-Mitglieder selbst, die durch ihre Steuobstwiesen-, Moorschutz- und Storchenprojekte bundesweite Aufmerksamkeit gewonnen – und verschiedene Preise eingeheimst haben. Was die Aktivitäten des Markdorfer BUND „zur Verbesserung des Artenschutzes beigetragen hat – insbesondere durch die Anlage von Kleingewässern“, so äußerte der Agrarbiologe Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND-Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, in seinem Festvortrag, „das wird sogar europaweit wahrgenommen“.

Beim Natur-, Landschafts- und Artenschutz spielt den Aktiven indes auch Mutter Natur höchstselbst in die Karten. Diesen Eindruck musste gewinnen, wer Franz Beers Bericht über die „Revitalisierung von den Resten ehemaliger Markdorfer Niedermoore“ aufmerksam verfolgte. Südlich von Markdorf – Beer bezeichnete die bebaute Fläche der Gemarkung als einen ausgesprochenen „Siedlungskladderadatsch“ – begegnen Bereiche, die einst Feuchtgebiete oder Niedermoore waren.

„Dort haben sich die Konstanzer Fürstbischöfe ihre Sommernachmittage mit der Jagd auf Sumpfvögel vertrieben.“ Und den Weg in dies Revier legten sie per Kutsche zurück. Aufs Jagd-Idyll folgte später die landwirtschaftliche Nutzung. Die Brunnisach wurde drainiert, die umgebenden Flächen trockengelegt. Der neuen Intensiv-Landwirtschaft mussten früheren Orchideenwiesen weichen – „für immer“ erklärte Franz Beer, „die Orchideen kommen nicht mehr wieder“.

Anders als der Biber. Der baut im Brunnisach-Bereich – aber keineswegs nur dort – inzwischen wieder seine Dämme. Damit vollendet er gewissermaßen, was der BUND vor 40 Jahren begonnen hat: die Renaturierung der heutigen Naturschutzgebiete Hepbacher-Leimbacher Ried und Eisweiher. Alt- und Felbenweiher bei Ittendorf sowie die Siechenwiese im Westen Markdorfs sind weitere Feuchtgebiete, um die sich der Ortsverband kümmert. Unterstützt wird er dabei von mächtigen Helfern – von Heckrindern und Wasserbüffeln, die das Zuwachsen der Areale verhindern.

Vom wegen anderweitiger Verpflichtungen verhinderten Bürgermeister Georg Riedmann gab es für solche und andere Beiträge zum Natur- und Landschaftsschutz großes Lob. Riedmann würdigte in seinem Grußwort auch die konstruktive Zusammenarbeit der Stadt und des Kreises mit dem BUND. Denn der, so führte es Heiner Bühler vom Ortsverbandsvorstand aus, liefere immer wieder Stellungnahmen zu Bauvorhaben. Auch kümmerten sich die Mitarbeiter um die Kompensationsflächen, achteten auf deren sachgerechte Nutzung.

Jörg Münch blickte in seinem Vortrag auf die Anfänge des Markdorfer BUND. Elisabeth Moll-Simons stellte die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dar. Die Vortragsreihe setzt der BUND fort, wie auch seine Aktivitäten: zum Beispiel das Unterschriften sammeln gegen den „Flächenfraß in Baden-Württemberg“, mit dem Heiner Bühler gleich nach seinem Vortrag begann.