Kurt Wörner berichtet namens des Narrenvereins Hugeloh, der Altglas-Container in Bergheim, Leimbach und in Hepbach betreut: „Ein regelrechter Müllberg stellt sich fast jede Woche auf diesem Platz in Bergheim ein.“ Jede Woche werde der Bereich gesäubert, „doch leider oft nur wenige Stunden später wird dort wieder Müll abgelagert“.

Solche Anblicke gibt es nach Feststellungen von Kurt Wörner, Narrenverein Hugeloh, nahezu wöchentlich auf dem Parkplatz in Bergheim. Auch Problemstoffe wie etwa Altöl oder Farb- und Lackreste mussten schon weggeräumt und fachgerecht entsorgt werden. | Bild: Kurt Wörner

Nun haben Unbekannte – einen Steinwurf von der Kirche St. Jodokus entfernt – eine komplette Couchgarnitur, eine Matratze und Restmüll abgeladen. Es sei auch schon vorgekommen, dass Problemstoffe weggeräumt und fachgerecht entsorgt werden mussten, beispielsweise mehr als 20 Liter Altöl, ein Teil des Öls war laut Wörner in eine Wanne ausgelaufen.

Situation wird immer schlimmer

Seit rund drei Jahren werde es beim Recyclingplatz in Bergheim immer schlimmer. Besonders oft müssen dort laut Wörner alte Matratzen weggeräumt werden. Und oft werde die Hilfe des Bauhofs der Stadt Markdorf benötigt. Dagegen gebe es an den Container-Standorten in Leimbach und in Hepbach keine Probleme.

Hoffnung auf Zeugenhinweise

Der Verein hofft nun auf Zeugenhinweise, so Wörner: „Wir wären sehr dankbar, wenn die Bevölkerung ein Auge auf den Platz hätte und uns dabei helfen könnte, die Müllsünder zu ermitteln, sodass wir diese anzeigen könnten. Die Hugelohs bedanken sich ganz besonders bei denen, die auf dem Platz keinen Müll abstellen.“