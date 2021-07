von Andreas Lang

Die Hauptversammlung des Narren- und Brauchtumsvereins Hepbach stand unter dem Eindruck von Corona. Das Vereinsleben ist seit 2020 aufgrund der Pandemie vollkommen zum Erliegen gekommen. „Keine Feste, keine Einnahmen – dafür Abstand, Hygiene und Mundschutz, die unser Leben derzeit bestimmen“, brachte es Zunftmeister Daniel Kurz bei seiner Eröffnungsrede knapp auf den Punkt.

Förderlich seien zwei Zuschüsse aus dem Corona-Soforthilfe-Topf der Bundesregierung gewesen. „Da bin ich unserem Verband sehr dankbar, dass sich dieser für uns eingesetzt und diese Fördertöpfe für die Verbandsmitglieder beantragt hat“, erklärte Kurz. Die Fördergelder hätten die fehlenden Einnahmen etwas kompensieren können.

Markdorf-Ittendorf Im Corona-Lockdown war Kreativität gefragt – mit zahlreichen digitalen Veranstaltung ging es für die Narren durchs Vereinsjahr Das könnte Sie auch interessieren

Erfreulich sei, dass der Verein schon bald einen neuen, gesponserten und beschrifteten Auto-Kofferanhänger zur Verfügung habe, um Vereinsutensilien befördern zu können, erklärte der Narrenchef. Nicht weniger erfreut zeigte sich Daniel Kurz, dass trotz Pandemie fünf neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Für die Fasnet 2022 habe die Narrenzunft bereits Einladungen zu Umzügen und Narrentreffen erhalten; mit Zusagen wolle man sich allerdings zurückhalten und die Entwicklungen der Pandemie abwarten, so Kurz.

Da das Thema Jugendschutz immer wichtiger werde, habe man vom Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine die Empfehlung erhalten, einen Jugendschutzbeauftragten mit entsprechender Qualifikation im Verein zu integrieren. Für dieses Amt stellte sich Janine Kurz zur Verfügung.

Bei den Wahlen standen die stellvertretende Vorsitzende Juliane Stinner und Kassiererin Marlene Steinert nicht mehr zur Verfügung und wurden vom Zunftmeister mit Blumensträußen verabschiedet. Ehrenmitglied Marlene Steinert war rund drei Jahrzehnte im Vorstand in verschiedenen Funktionen vertreten und hat dabei mit allen bisherigen Zunftmeistern in der Vereinsgeschichte, sechs an der Zahl, zusammengearbeitet.

Bürgermeister Georg Riedmann versprach in seinen Grußworten, alles dafür zu tun, damit ihm Rahmen der Corona-Verordnungen Festlichkeiten künftig wieder stattfinden können. Bei den Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Zunftmeister ist Daniel Kurz, seine Stellvertreterin Patricia Herrmann. Kassiererin ist Jasmin Oßwald, Schriftführerin Jennifer Köppe, Schrätteleführer sind Michael Köppe und Jens König. Gehrenberglerführerin ist Beate Rudolph, die beiden Kassenprüferinnen sind Yvonne Keßler und Juliane Stinner.