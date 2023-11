Viel zu lachen gab es bei der traditionellen Martini-Sitzung der Historischen Narrenzunft Markdorf im Zunfthaus Obertor. Der heitere Schlagabtausch wurde von allen Beteiligten gewürzt mit viel Tiefgang und immer gut verträglich mit närrischem Humor verpackt. Zunftmeisterin Birgit Beck begrüßte in der Zunftstube hohen Besuch, so waren Regierungspräsident Klaus Tappeser, der Präsident des Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) Roland Wehrle, sein Vize und Ehrenzunftmeister der Markdorfer Narren Otto Gäng, Bürgermeister Georg Riedmann und Ulrich Müller als Gäste erschienen.

Birgit Beck erwies sich bei der Begrüßungsrede als Sprachgenie, zum einen begrüßte sie die Gäste gendergerecht und brauchte dabei viel Luft und Zeit, um alle Gäste entsprechend zu begrüßen, insbesondere die Begrüßung „liebe Hänseler/innen“ sorgte für viel Gelächter. Auch in Jugendsprache begrüßte sie die Gäste. Hier waren sich viele nicht sicher, ob die Zunftmeisterin eventuell japanisch sprach. Am Ende wurde aber wieder Mundart gesprochen, was dann alle verstanden.

Bürgermeister Georg Riedmann nahm die Gelegenheit wahr, dem Regierungspräsidenten auf humorvolle Art die Meinung bezüglich Straßenplanung zu geigen. Man habe das Gefühl, die Verkehrsplaner hätten Spaß an viele Kurven, die bei Frauen ja sehr attraktiv seien, aber bei der Verkehrsplanung nicht soviel Charme hätten. Zudem sollte das Motto lauten „Nicht nur planen, sondern auch mal bauen“, wetterte Riedmann.

Die Lacher hatte auch der katholische Pfarrer Ulrich Hund auf seiner Seite, dieser hatte sich zuvor mit Kaffee bekleckert. Da habe Zunftmitglied Heike alles wieder mit einem nassen Tuch von seinem Anzug abgetupft, sodass man nichts mehr sehe. „Ich habe jetzt einen ganzen anderen Zugang zu dem Bibelspruch der Unbeflecktheit“, erklärte der Pfarrer mit Humor.

Der evangelische Pfarrer Tibor Nagy verwies ganz keck darauf, dass die Narren die Martinifeier einen Tag zu spät veranstalten. „Martin Luther wurde am 10.11 geboren“, erklärte der Geistliche. „Ich wünsche euch allen eine glückselige Fasnet, ob befleckt oder auch unbefleckt“, verabschiedete sich Nagy. Die evangelische Pfarrerin Kristina Wagner zeigte sich in Reimlaune und hatte heitere Anekdoten parat, wie sie ihre Ansprache vorbereitet hatte. Sie musste dabei feststellen, das weder die Sprüche „Dem seinen gibt er es im Schlaf“, noch „Im Wein liegt die Wahrheit“ wirklich bei der Ansprachenfindung geholfen hätten.

Obervermesser Clemens Scheidweiler verkündete, dass die Vermesser nun in die zweite Runde gehen, um den 30. Geburtstag der Vermesser gebührend zu feiern. So wird es anlässlich des Jubeljahres wieder einen „Hupenball“ im alten Postgebäude geben. Ebenso glänzte Scheidweiler mit der Idee, für den ehemaligen Rathausbrunnen, einen Vermesser-Brunnen erstellen zu lassen, eine Skizze hatte er dabei.

VSAN-Präsident Roland Wehrle verwies in seiner Ansprache darauf, wie wichtig die Fasnet als Kulturerbe sei, gerade auch in schlechten Zeiten. 2024 wird das 100-jährige VSAN-Jubiläum groß gefeiert.

Regierungspräsident Klaus Tappeser hob hervor, dass die Fasnet nicht nur wichtig für die Kultur, sondern auch gelebte Demokratie sei, die auch stets das aktuelle Bürgerbegehren spiegle und öffentlich zum Ausdruck bringe. Ehrenzunftmeister Otto Gäng freute sich diebisch, ein Novum geschaffen zu haben. So sei es bis dato immer Präsident Wehrle gewesen, der das erste Exemplar des Narrenjournals in den Händen gehalten hatte. In diesem Jahr sei er ihm als Vize zuvorgekommen, da das Narrenjournal in Markdorf gedruckt wurde. So hat er sich die Freiheit genommen, das erste Narrenjournal Pfarrer Ulrich Hund als Stammleser auszuhändigen und dem Präsidenten bei der Martini-Sitzung das zweite Journal zu überreichen.