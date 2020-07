von Christiane Keutner

Oft reichen kleine Arbeiten oder Details, um dem Alten einen neuen, frischen Look zu geben: Hier ein Knopf, ein Bund oder Zwischenstück, dort eine Spitze, Tasche oder Abnäher, manchmal etwas kürzen, verlängern oder färben. Nachdem der Gebrauchtkleidermarkt besonders in Corona-Zeiten zusammengebrochen war und nur noch selten hochwertige Stoffe produziert werden, war das der Anstoß für Gesine Wabra fürs Upcycling-Projekt. Die Idee gefiel Gerda Dilger und Evi Gräble-Kopp, den Organisatorinnen des Kleiderladens, und schnell fanden sich Helfer in Anke Nembach und Ursula Hübler, die selbst schon Kundin im Kleiderladen war und die einzige mit fürs Upcycling notwendiger Overlock-Maschine ist. In zwei Wochen entstanden so 43 Teile, von denen elf bereits neue Besitzer fanden.

Die Organisatorinnen des Kleiderladens, Gerda Dilger (hinten) und Evi Gräble-Kopp, inmitten der aufgewerteten Kleider, die im Schaufenster hängen. | Bild: Christiane Keutner

So geht Upcycling

Das Team zeigt, wie‘s geht: Der ausgebleichte Kragen einer Jeansjacke wird abgeschnitten und ausgefranst, neudeutsch heißt das croppen; mit dem Bund verfuhren sie ebenso. Aus dem Kleid mit den Schwitzflecken wurde ein Rock mit einem Bund aus elastischem T-Shirt-Stoff. Der Tellerrock bietet sich, nun mit Spitzentaschen im Retro-Look verziert, zum Boogie- oder Rock‘n‘Roll-Tanzen an. Das Stück mit dem Loch im kurzen Pulli wurde abgeschnitten, durch einen pinken Streifen ersetzt und verlängert und mit Knopf und Tasche aufgepeppt. Aus Bettwäsche wurde ein Zweiteiler. Das Ganze wird mit einem extra kreierten Label gekennzeichnet. Auch hier waren die Helferinnen kreativ: „upcyKL“ steht fürs Upcycling und den Kleiderladen (KL).

Rund um das Projekt Upcycling Upcycling setzt sich zusammen aus dem englischen „up“ (nach oben) und recycling (Wiederverwertung). Benutzte Produkte oder Stoffe werden umgewandelt oder aufgemotzt, Neues entsteht. Das ist eine sehr nachhaltige, umweltschonende Methode: Mit der Wiederverwertung oder Nachnutzung vorhandenen Materials werden wertvolle Rohstoffe gespart. Overlock-Nähmaschine Eine Overlock-Nähmaschine wird, besonders fürs Einfassen weichen Stoffs, benötigt: Eine Maschine ist privat im Einsatz, für das gespendete ältere, reparaturbedürftige Modell fehlen Ersatzteile. Wer eine Overlock übrig hat, kann sich gerne an den Kleiderladen, ans Orgateam, Evi Gräble-Kopp (0 75 44/27 48) und Gerda Dilger (0 75 44/7 21 20) oder an eine Mitarbeiterin wenden. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten des CKD-Kleiderladens der Seelsorgeeinheit Markdorf in der Poststraße 12 sind dienstags und donnerstags von 11 bis 17 Uhr. (keu)

Die belebten Kleidungsstücke werden mit durchschnittlich 2 Euro mehr bewertet, weil mehr Arbeit dahintersteckt. Gesine Wabra lebt hier ihre Leidenschaft aus – immerhin wollte sie früher mal Modedesignerin werden. Sie hatte sich aber dann für Psychologin entschieden und ist jetzt im Ruhestand. Zeitlebens hat sie aber immer schon viel genäht. Zum anderen will sie mit dem Upcycling Menschen anregen, Kleider nicht gleich wegzuwerfen.

Teilnahme an Wettbewerb

Mit dem Projekt nimmt das Team am zweijährig ausgeschriebenen bundesweiten Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“ teil. Im Herbst wird entschieden, ob es einen Platz und Preisgeld mit, Preisverleihung ist im Januar 2021. Falls das Team das Rennen macht, möchte es mit dem Preisgeld eine Overlock-Nähmaschine kaufen, falls sich bis dahin keine andere findet. „Oder das Geld wird in Fortbildung und Einweisung und in die Kreativ-Werkstatt reinvestiert“, so Gerda Dilger. „Wenn sich die Frauen schon ehrenamtlich einbringen, dann wollen wir auch etwas zurückgeben.“

Aus einem alten Kleidungsstück und Bettwäsche entstand dieses Ensemble, das Ursula Hübler hier präsentiert. | Bild: Christiane Keutner

Das wollen auch manche Kunden: Manche runden auf oder werfen ein Trinkgeld ins Kässle, um damit die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Dieses Geld kommt in irgendeiner Weise dann den insgesamt 24 Mitarbeitern zugute, die die Kleidungsstücke sorgfältig kontrollieren, sortieren, waschen, bügeln, hängen und die Kunden beraten. Apropos: „ Bei uns ist jeder willkommen, der nachhaltig denkt und umweltbewusst handeln will“, lädt Gerda Dilger alle Interessenten ein, mal im Kleiderladen vorbeizuschauen.