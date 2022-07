Landauf, landab liest man, wie schwierig es für niedergelassene Ärzte ist, einen Nachfolger zu finden, wenn sie in den Ruhestand gehen. Auch Dieter Walliser hat schon davon gehört – selbst aber die gegenteilige Erfahrung gemacht. Zum 1. Juli hat der Hals-Nasen-Ohren-Arzt im Gesundheitszentrum Markdorf seine Praxis an Sana Abdul übergeben, ohne große Suche, reibungs- und geräuschlos.

Liegt es daran, dass Fachärzte eher Nachfolger finden als Allgemeinärzte, bei denen das Nachfolgeproblem besonders gravierend zu sein scheint? Stichworte bessere Verdienstmöglichkeiten, mehr Privatpatienten, erträglichere Arbeitszeiten und -bedingungen.

Die Region spielt für die Praxisübergabe eine große Rolle

Walliser wiegt skeptisch den Kopf. „Das kann ich so pauschal jetzt nicht sagen“, findet der 67-Jährige. Er hat für sich eine andere Theorie, besser gesagt mehrere. „Wir leben hier in einer bevorzugten Gegend, die Bodenseeregion ist attraktiv und wirtschaftsstark. Hinzu kommt, dass Markdorf eine schöne Stadt ist und wir mit unserer Praxis im Gesundheitszentrum sind.“

Dieter Walliser vor „seinem“ Gesundheitszentrum. Gemeinsam mit vier weiteren Kollegen hat er das 2007 eröffnete Ärztehaus ins Leben gerufen. Archivbild: Helmar Grupp | Bild: Grupp, Helmar

Das wiederum hat Walliser selbst mitbegründet und realisiert, gemeinsam mit seinen damaligen Facharztkollegen Berger, Petersmann, Schulz und Groll. 15 Jahre ist das nun her, seither boomt der Betrieb in dem markanten Ärztehaus in der Hauptstraße. Für Walliser der Beweis, dass es in Markdorf damals eben genau diese dringliche Nachfrage gegeben habe.

Zu den Personen Dr. Dieter Walliser (67) ist HNO-Facharzt, Ex-Stadtrat und Rotarier. Gemeinsam mit vier anderen Kollegen hatte er das 2007 eröffnete Gesundheitszentrum Markdorf ins Leben gerufen und mitgegründet, als Mit-Teilhaber mit eigener Praxis, wie seine Mitgründer. Sana Abdul (38) ist HNO-Fachärztin, als Schwerpunkte bietet sie vor Ort in ihrer Praxis auch Allergiediagnostik und Schlafanalyse an. Als erfahrene Operateurin möchte sie später auch kleinere Operationen in ihrer Praxis anbieten, Beratung dazu gibt sie jetzt schon. Abdul ist in Stuttgart aufgewachsen, hat in Ulm studiert, ist verheiratet und hat einen fünfjährigen Sohn.

Walliser: „Im Hinterland tun sie sich schwerer“

Aber Walliser schränkt auch ein: „Wenn Sie im Hinterland sind, tun Sie sich schon schwerer, Ihre Praxis verkaufen zu können.“ Am Verdienst jedoch würde er dies nicht festmachen wollen. Denn es gebe durchaus auch Hausärzte, die finanziell besser gestellt seien als Fachärzte. Nicht zuletzt spiele auch der Ruf mit hinein, den man bei Patienten, aber auch in der Branche habe.

Abdul war seit 2019 auf der Suche

Ging es bei Walliser mit der Praxisübergabe rasch und unproblematisch vonstatten, so war es bei Sana Abdul nicht ganz so einfach. Seit 2019 ungefähr und seit dem vergangenen Jahr intensiv, habe sie sich nach Praxen umgeschaut, berichtet die 38-jährige Fachärztin. Zuletzt hatte sie als angestellte Ärztin in einer Praxis in Karlsruhe gearbeitet.

Sana Abdul und Dieter Walliser waren sich auf Anhieb sympathisch, das sagen beide. Nach langer Suche kann sich Abdul nun selbstständig machen. Die Praxis möchte sie in Wallisers Sinne weiterführen, aber auch eigene Schwerpunkte setzen. | Bild: Grupp, Helmar

Angestellt hingegen wollte sie nicht bleiben. „Es ist mir wichtig, in meine eigene Richtung gehen zu können und nicht nach den Vorgaben einer Praxisinhaberin arbeiten zu müssen“, sagt sie. Sie habe sich mehrere Praxen angeschaut. Gepasst habe es aber erst in Markdorf. „Herr Walliser war mir sofort sympathisch und es war eine schöne und gut geführte Praxis“, beschreibt sie die Gründe, die sie nach längerer Suche nun an den Gehrenberg führen.

Ärzte werden zunehmend von der Bürokratie geknebelt

Solche weichen Faktoren werden künftig immer wichtiger werden, wenn eine Praxisübergabe anstehe, denkt Walliser: „Denn es ist generell schon schwieriger geworden, Nachfolger zu finden, weil ja vor allem auch die Bürokratie für uns niedergelassene Ärzte so stark zugenommen hat.“ Als niedergelassener Arzt werde man tatsächlich durch eine stetig wachsende Flut an Vorgaben eingeschränkt, kritisiert der erfahrene Mediziner. So sei ihm etwa der Fall bekannt, dass unlängst in Lörrach gleich zwei HNO-Praxen schließen mussten, weil ihre Inhaber keine Nachfolger finden konnten.

Mit Praxen auf drei Stockwerke verteilt, einem Optiker, einer Apotheke und einem Orthopäden ist das Gesundheitszentrum heute ein wichtiger Frequenzbringer für Markdorf. Sein Einzugsbereich reicht weit in die Region. | Bild: Markdorf Marketing

Dieses Szenario wird in Markdorf nicht eintreten. Im Gegenteil: Abdul ließ sich seit April von Walliser in die Praxis einführen, Walliser wiederum arbeitet seit Juli nun die letzten Wochen seines Berufslebens als Angestellter seiner Nachfolgerin.

Angekommen jedenfalls ist Sana Abdul schon in Markdorf. „Wunderbar, nette Patienten, die froh sind, dass es weitergeht, ein toller Kindergarten für unseren Sohn, ich wurde hier sehr gut aufgenommen.“ Alleine die Wohnungssuche sei schwierig gewesen.