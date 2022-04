Zwei Jahre lang war Pause. Landauf, landab brachte die Corona-Pandemie den Betrieb in vielen künstlerischen Bereichen zum Erliegen. Harald Häuser, zwischen Markdorf und Marburg pendelnder Künstler, nennt die „Experimentelle“ als Beispiel. Die im Zweijahresrhythmus stattfindende internationale Kunstausstellung verteilt sich die auf die auf mehrere Standorte. Zu denen bis vor wenigen Jahren auch Markdorf gehörte.

Häuser gehört schon seit vielen Jahren zu den Stammkünstlern. Auf 2020 angesetzt, dann auf 2021 verschoben, musste die Experimentelle schließlich doch ausfallen – coronabedingt. Seit kurzem steht indessen fest, dass die Experimentelle in diesem Sommer wieder ausgerichtet wird. Und Harald Häuser ist dabei. Doch anders als 2019 wird er dieses Mal seine Arbeiten nicht auf Schloss Randegg zeigen, einem der vier Ausstellungsorte, sondern im österreichischen Schloss Ulmerfeld.

Zur Person Harald Häuser wurde 1957 in Marburg geboren. Er wuchs in Paris und am Bodensee auf. Ende der 70er-Jahre studierte er Linguistik, Literatur- und Politikwissenschaften an der Universität Konstanz, dann bis 1983 Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Häuser stellte auf der Biennale in Venedig aus. Seine Werke waren 1983 im Fridericianum Kassel zu sehen. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland folgten.

Vorbereitung für eine Retrospektive in Speyer

Derzeit nimmt ihn allerdings ein anderes Projekt stark Anspruch. „Die Städtische Galerie in Speyer zeigt in diesem Jahr eine Retrospektive mit Kunst von mir und die Vorarbeiten für den Katalog laufen auf Hochtouren“, erklärt Häuser.

Harald Häuser auf dem Kirchplatz mit dem von ihm illustrierten Gedichtband von Sophie Reyer. | Bild: Jörg Büsche

Hochtouren mag nach Hektik und Eile klingen. Doch wer die Publikationen kennt, mit denen Häuser teils seine eigene Arbeit begleitet, teils die Arbeiten befreundeter Künstler präsentiert, der weiß, wie viel Sorgfalt Häuser für Druckwerke investiert. Etwa für die Bücher im Moloko-Print-Verlag oder die schmalen Bände aus der Martha Fine Arts Edition. Auch dort gilt sein Ehrgeiz dem Detail, ganz so wie auf seinen überaus filigrane Partien zeigenden Gemälden.

Kunst ist auf Förderung angewiesen

Überhaupt kein schmales Bändchen ist übrigens das zuletzt von Harald Häuser gestaltete Buch mit Gedichten von Sophie Reyer geworden. Reyer, in Wien lebende Lyrikerin, ist auch Komponistin, zudem Dramen- und Hörspielautorin. „Gott sei mein Nebel“, heißt eines der Gedichte, neben die Häuser eine eigens dafür angefertigte Zeichnung gestellt hat. „Gott sei mein Nebel“, lautet auch der Titel des gesamten Bandes.

Zustandekommen konnte der Band übrigens nur dank der Hessischen Kulturstiftung, erklärt Häuser. Vor dem Hintergrund geschlossener Galerien und geschlossener Museen im Lockdown seien solche Förderprojekte überaus wichtig, ja „überlebenswichtig“ gewesen.

Kooperation ist auch ein Wagnis

Für ihn habe sich die Zusammenarbeit mit Sophie Reyer unterdessen als ziemlich fruchtbar erwiesen, sagt der Markdorfer Künstler. Das opulente Buch „Wellenbrecherin““, nennt Häuser als weiteres Projekt. Es erschien mit Reyers Gedichten, die während eines Stipendiums in Venedig entstanden sind. Es ist kombiniert mit Gemälden von Harald Häuser. Die Zusammenarbeit geht weiter, „Das jüngste Projekt, bei dem Sophie Reyer, der Künstler Ben Schot aus Rotterdam und ich gemeinsam auf einer Serie von Bildern arbeiten“, erklärt Häuser. Solch ein „Trio-Experiment“ sei von ihm sowie seinen beiden Künstlerkollegen auch als bewusster Gegenentwurf zu den Verhaltensweisen gedacht, die der Kunstmarkt einer ausgeprägten „Ellenbogengesellschaft“ Künstlern üblicherweise aufnötige.

Aussdrucksstark: Ein Bespiel für die häusertypische Kombination von gestischer Malerei und zeichnerischen Elementen. | Bild: Jörg Büsche

„Wir schicken uns die jeweils angefangenen Bilder zur Weiterbearbeitung gegenseitig zu“, erläutert Harald Häuser die Arbeitsweise des Künstlertrios. Leider sei schon eine Sendung in der Post verlorengegangen. „Das war aber nur ein Teil meiner Vorarbeiten““, erklärt der Künstler, „und zum Glück noch keine von unseren Gemeinschaftsarbeiten“.

Dann bricht sich aber doch noch eine gewisse Enttäuschung Bahn: „Auf der Welt geht ja ständig Kunst verloren oder sie wird ganz bewusst zerstört.“ Das sei überaus schlimm, erklärt Harald Häuser. Und er klingt fassungslos, während er das sagt.