Rund 600 Euro, schätzt Rolf Breu, hätte er zahlen müssen, hätte er die Reinigung seiner Kioskwände in professionelle Hände gegeben. Nun muss er lediglich die Materialkosten übernehmen: Dem Inhaber des Bahnhofkiosks ist deshalb ein Stein vom Herzen gefallen, als er vor einer Woche von Stefan Witzke und seiner Aktion überrascht wurde. Der 35-jährige Ittendorfer hatte kurzerhand beschlossen, die von Graffiti-Sprayern verunzierten Wände des Kiosk zu weißeln. Zwei Stunden am Freitagabend, zwei am Samstagvormittag und zwei Fahrten mit dem Fahrrad zum Schneider Baumarkt und die Wände waren wieder weiß.

Fast die Hälfte ist schon geschafft: Der Ittendorfer Stefan Witzke griff am Freitagabend, 11. Februar, spontan zur Rolle und weißelte Rolf Breus Kioskwand am Bahnhof. Er hatte den SÜDKURIER-Artikel über den Vandalismus gelesen und wollte dem Kioskbesitzer helfen. | Bild: Grupp, Helmar

„Das war schon toll, ich habe mich riesig gefreut“, berichtet Breu. Während der Aktion, von der er nichts gewusst hatte, war er unterwegs. Als er am Abend an seinen Kiosk zurückkehrte, war die große Rückwand bereits von den Graffiti befreit – Überraschung gelungen. „Für Rolf Breu würde ich das immer wieder machen“, beteuert im Gegenzug Witzke.

Er kenne den Kioskbesitzer bereits aus Kindheitstagen und habe als Junge schon Zeitungen bei ihm ausgetragen, erzählt der Ittendorfer, der hauptberuflich Müllwerker ist und sich so quasi mit Unrat aller Art auskennt – und offenbar auch mit verschmierten Wänden. Denn inzwischen sind die Spuren der Graffiti tatsächlich verschwunden. Ein spezieller Lack als Vorbehandlung und weiße Wandfarbe, damit sei es dann schnell gegangen, sagt Witzke. Vier Stunden für ein halbes Häuschen, das ist in der Tat top.

Für seine Aktion erhielt Witzke in den sozialen Medien eine riesige Resonanz: Alleine in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Markdorf bist...“ hatten 200 User begeisterte Kommentare eingestellt. Darauf ist der 35-Jährige sichtlich stolz. Und auch Breu freut sich über die positive Anteilnahme der vielen Mitbürger. „Das kam bei der Bevölkerung zurecht so gut an“, sagt der 59-Jährige: „Und auch im Kiosk haben mich viele Leute darauf angesprochen.“

Kein schöner Anblick neben dem frisch herausgeputzten Markdorfer Bahnhof: Die von Graffiti übersäte Rückwand des Bahnhofkiosk vor Witzkes Aktion. | Bild: Grupp, Helmar

Bürgermeister Riedmann lädt Witzke ins Rathaus ein

Ein ganz besonderes Lob wird Witzke indes noch am Dienstag zuteil: Dann empfängt ihn Bürgermeister Georg Riedmann in seinem Rathausbüro. „Ich will mich persönlich bei Herrn Witzke bedanken“, sagt Riedmann. Und: „Das ist ein ganz tolles Beispiel für eine positiv engagierte Bürgerschaft.“