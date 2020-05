Markdorf vor 1 Stunde

Nach Schlägerei am Bahnhof: 17-Jähriger fällt erneut auf

Ein 17-Jähriger, der bereits am Dienstagabend durch ein Körperverletzungsdelikt auffiel, ist am Mittwochabend in der Friedhofstraße erneut auffällig geworden. Das teilt die Polizei mit.