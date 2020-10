Darauf haben die Einwohner in Markdorf-Leimbach und Umgebung schon lange gewartet: Der Nahversorger „Hausmanns‘s Bäck zur Letze“, an der Ortsdurchfahrt B33 gelegen, hat geöffnet und den Probebetrieb aufgenommen.

Video: Ganter, Toni

Geschäftsführer Jakob Fida ist reichlich mit organisatorischen Angelegenheiten beschäftigt, allenthalben klingelt das Telefon. Das Team um Filialleiterin Sirin Fida sortiert in einer Kundenpause weitere Backwaren ein.

Bild: Ganter, Toni

Während Handwerker im Freien Jalousien montieren, legt eine vierköpfige Gruppe während der Durchreise eine Pause im Café-Bistro-Bereich ein.

Bild: Ganter, Toni

„Die offizielle Eröffnung wird am 19. Oktober sein, Einladungen sind an Bürgermeister Georg Riedmann, Ortsvorsteher Bernd Brielmayer sowie an den Gemeinderat gegangen“, sagt Fida.

Und er freut sich: „Obwohl wir noch im Probebetrieb so bei circa 40 bis 50 Prozent sind, bin ich überrascht vom sehr großen Zuspruch.“

Bild: Ganter, Toni

Mit Blick auf die Auslagen erklärt er: „Das komplette Sortiment ist verfügbar. Vom klassischen Brötchen über Vollkornprodukte bis hin zu Backwaren in Bioland-Qualität.“

Bild: Ganter, Toni

Natürlich gibt es süße Stückchen, Kaffee und Kuchen, belegte Brötchen, Erfrischungsgetränke und unterschiedliche Sorten Leberkäse.

Bild: Ganter, Toni

Derzeit sind laut Geschäftsführer Fida das Frühstucksbüfett sowie der Bistrobetrieb mit Mittagstisch in Vorbereitung. „Es wird dreierlei Mittagsmenüs und auch vegetarische Gerichte geben.“ Die Öffnungszeiten sind werktags von 6 bis 18 Uhr, sonntags von 7 bis 17 Uhr.