Über das vergangene Wochenende ist bekannt geworden, dass ein Oberstufenschüler des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf (BZM) positiv auf Corona getestet worden ist. Nun sind 44 von 77 Oberstufenschülern sowie fünf Lehrer in Quarantäne.

Die Schulleitung des Gymnasiums hat sofort reagiert. „Wir halten uns strikt an die Vorgaben des Gesundheitsamtes, alle 44 Schüler und die fünf Lehrer werden getestet“, gibt Rektorin Diana Amann am Montagvormittag Auskunft.

Vorsorglich alle Oberstufenschüler im Fernunterricht

Amann ergänzt: „Wir haben heute in Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Tübingen entschieden, dass vorsorglich alle Oberstufenschüler während der Quarantänephase Fernunterricht haben.“ Das Gymnasium sei gut auf Fernunterricht vorbereitet. Für die fünf Lehrer in Quarantäne sind laut Schulleiterin Vertretungen organisiert, die die Schüler der Mittel- und Unterstufe betreuen. Allerdings kam es bereits am heutigen Montag zu ersten Unterrichtsausfällen auch in anderen Klassenstufen.

Maßnahmen getroffen, damit möglichst wenig Unterrricht ausfällt

Des Weiteren gibt es laut Amann Fernunterricht. „So lange die fünf Lehrer keine Krankheitssymptome haben, geben sie Unterricht von zuhause aus.“ Im BZM stehen nach Amanns Angaben drei Computerräume zur Verfügung, die von den Klassen abwechselnd genutzt werden können. „Wir versuchen auch, die notwendige Technik wie WLAN in Klassenzimmern einzurichten. Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dürften nur wenige Unterrichtseinheiten ausfallen“, hofft Amann.

Infektionsfall hat sich herumgesprochen

Der Infektionsfall des J1-Oberstufenschülers habe sich natürlich herumgesprochen. Dennoch habe der Unterricht am heutigen Montag unter den gegebenen Umständen gut geklappt, sagt Amann. Und generell halten sich Schüler wie Lehrer an das Hygiene-Konzept, berichtet sie: „Die Schüler und Lehrer sind sehr diszipliniert. Wir im BZM haben bislang seit Unterrichtsbeginn, das sind nun mehr als drei Wochen – zusammen mit der Realschule rund 1600 Schüler – sehr gut durchgehalten. Trotz der räumlichen Einschränkungen durch den Baustellenbetrieb. Wir hoffen natürlich, dass es keine weiteren bestätigten Corona-Fälle gibt.“

Am Bildungszentrum Markdorf war übers Wochenende ein Corona-Fall aufgetreten, ein Oberstufenschüler wurde positiv getestet. Nun sind 44 Schüler und fünf Lehrer in Quarantäne. | Bild: Jörg Büsche

Gesundheitsamt des Landkreises ist eingebunden

Eingebunden in das weitere Vorgehen am BZM ist auch das Gesundheitsamt des Landratsamtes. Dort wird im Laufe des Montags das weitere Vorgehen, etwa zur Frage nach weiteren Testungen, besprochen und abgestimmt, sagt Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz. Das Bildungszentrum ist in gemeinsamer Trägerschaft von Landkreis und Stadt Markdorf. Aktuell wird es gerade saniert, ein Umstand, der die Umsetzung der Corona-Vorschriften und Hygieneregelungen in den vergangenen Wochen zu einer herausfordernden Aufgabe für die beiden Schulleitungen gemacht hat.