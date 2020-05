16 Jahre war er „Chef“ des zweitgrößten Markdorfer Sportvereins, des SC Markdorf. Nun wird er sein Amt als SCM-Vorsitzender an Dietmar Künzig abgeben – sobald die Entwicklung der Corona-Krise wieder Versammlungen von Vereinen ermöglichen wird. Bis dahin wird Erich Lorenz noch der „Krisenzeit-Vorsitzende“ bleiben.

2004 Alfons Viellieber abgelöst

Lorenz, der 2004 sein Amt von Alfons Viellieber übernommen hatte, ist ein SCM-Urgestein. Als zehnjähriger Bub war er 1964 eingetreten und jagte begeistert dem Ball hinterher, bis eine Knieverletzung 1979 seine Karriere als aktiver Fußballer jäh beendete. In seine Amtszeit fiel die Vereinigung der vier bis dahin autarken Abteilungen, die zum 100-jährigen Jubiläum des SCM 2010 vollzogen wurde. Seinerzeit hatte er sich auch mit allen Kräften und letzten Endes erfolgreich gegen die geplante Ausgliederung der Fußballer gewehrt – eine Entscheidung, die dem Verein rückblickend sicherlich gut getan hat.

56 Jahre Vereinsengagement

„Nach nun bald 56 Jahren aktivem Engagement in verschiedenen Positionen im Verein, ist es für mich an der Zeit, mich anderen Dingen zu widmen“, sieht Lorenz seinen nahenden Abschied von der Vereinsspitze ganz pragmatisch. Mit Künzig, das ist vereinsintern bereits in die Wege geleitet, steht der Nachfolger zur Verfügung. Sobald Bund und Land Vereinsversammlungen wieder zulassen, soll die Hauptversammlung des SCM-Gesamtvereins, die traditionell immer im Frühling stattfindet, nachgeholt werden und Künzig in sein neues Amt gewählt werden

Immer auch ein politischer Vorsitzender

Lorenz war zeit seines Funktionärslebens beim SCM immer auch ein politischer Vorsitzender: Enge Kontakte zum Südbadischen Fußballverband und zum Badischen Sportbund pflegte er von Beginn an, nach außen hin trieb er die positive Außendarstellung des SC Markdorf mit regelmäßigen Freiwilligeneinsätzen beim Stadtfest und anderen Veranstaltungen konsequent voran. Weiterbildungen, den steten Änderungen in Vereins- und Steuerrecht und zuletzt die Einführung der Datenschutzgrundverordnung vor zwei Jahren setzte er intern federführend um.

Der Markdorf-Cup, hier eine Szene von 2015, ist eines der bedeutendsten Amateurfußballturniere in der Region. | Bild: Grupp, Helmar

Kunstrasenplatz ein Meilenstein

Zunächst wirkte Lorenz nach seiner aktiven Zeit im Jugendbereich, als Trainer und als stellvertretender Jugendleiter. Am 13. Juni wurde unter seiner Regie das internationale Jugendturnier aus der Taufe gehoben, das bis heute Bestand hat und lange schon eines der größten und sportlich wichtigsten Turniere seiner Art in der weiteren Region ist. Einstimmig erfolgte 1994 schließlich seine Wahl zum Abteilungsleiter Fußball. In diese Amtszeit fiel auch die Verleihung des Sepp-Herberger-Preises 1998 an Jugendleiter Olaf Schörnack. Im Sommer 1995 fiel dann der erste Startschuss für das heute noch ausgetragene Firmen- und Vereinsturnier für Hobbykicker, das die Bande in die Bürgerschaft noch enger knüpfen sollte.

Ein Meilenstein für den Verein war der Umbau des alten Hartplatzes zu einem modernen Kunstrasenplatz, der den Markdorfern, die zwischenzeitlich in der Bezirksliga spielten, im Herbst 2000 die langersehnten adäquaten Trainingsmöglichkeiten gab. Auch dafür war seinerzeit eine engagierte Vorarbeit von Lorenz und seiner Abteilungsführung nötig und vor allem auch die Pflege der guten Kontakte in die lokale Politik nötig.

Fürs Engagement vielfach geehrt

Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Erich Lorenz gleich mehrfach gewürdigt: 1990 mit der Silbernen Ehrennadel des Vereins, 1995 mit der Goldenen Ehrennadel. Beim Bezirkstag des Südbadischen Fußballverbandes im Juli 2010 in Leimbach, zu dem der SC Markdorf anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums als Gastgeber einladen durfte, bekam Lorenz schließlich auch die Silberne Ehrennadel des Verbandes verliehen.