Markdorf vor 4 Stunden

Mut zu altem Gemäuer: So lässt sich ein denkmalgeschütztes Gebäude sanieren

Am Tag des Denkmals schauten sich viele Interessierte den Jägerhof in Bermatingen an. Den hat ein privater Bauherr sanieren lassen – denkmalgerecht. Doch steckt darin nicht ein immenses Risiko? Diese Tipps geben Bauherren und Restauratoren zum Kauf eines denkmalgeschützten Gebäudes.