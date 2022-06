von Andreas Lang

Nach zweijähriger Corona-Pause findet von Samstag, 4. Juni bis Montag, 6. Juni wieder das Pfingstmusikfest in Leimbach statt. Auf dem dreitägigen Programm steht Blas- und Partymusik. Zwei Bands und sechs Blasmusikkapellen werden im Festzelt für Stimmung sorgen.

„Wir sind überglücklich, endlich wieder unser Pfingstmusikfest veranstalten zu können“, sagt Edwin Gehweiler, Vorsitzender des Musikverein Riedheim. Das Zelt wurde bereits am vergangenen Wochenende aufgebaut, jetzt geht es für die Veranstalter noch an die Feinheiten. Ohne die zweijährige Zwangspause würde in diesem Jahr die 50. Auflage des Pfingstmusikfestes mit Jubiläums-Programm anstehen, nun ist es halt erst das 48. Pfingstmusikfest, das gefeiert wird. „Es wird keine Corona-Beschränkungen geben“, so Gehweiler. Weder müsse im Zelt ein Mund-Nasenschutz getragen werden noch sei die Anzahl der Besucher begrenzt.

Premiere der „Lausbuam“

Das Pfingstmusikfest startet am Samstag, 4. Juni mit der Dirndl- und Lederhosenparty. Die Band „Lausbuam“ feiert ab 20 Uhr ihre Premiere in Leimbach. Eigentlich hätte die Band bereits vor zwei Jahren als Nachfolge-Band von „Herz-Ass“ auf der Bühne stehen sollen.

Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die Bauernkapelle Mindersdorf, die zum festen Bestandteil des Programms gehört. Um 14 Uhr nimmt die Musikkapelle Schnetzenhausen Platz auf der Bühne und wird um 17 Uhr von der Immenstaader Blaskapelle „Zeebrass“ abgelöst. Ab 20 Uhr entführen dann „Papi‘s Pumpels“ aus Stockach die Besucher in die Welt der Schlager.

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst beginnt der Montag. Im Anschluss gibt es ab 10.30 Uhr Unterhaltung mit dem Musikverein Riedheim. Hier werden auch Ehrungen von langjährigen Mitgliedern vorgenommen. Am Nachmittag sorgt der Musikverein Roggenbeuren ab 14.30 Uhr für gute Stimmung. Den Festausklang übernimmt ab 18 Uhr der Musikverein Ahausen.