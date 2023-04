Die Stadtkapelle Markdorf hatte am Samstagabend zu ihrem Frühjahrskonzert eingeladen. Das ist Tradition. Und ganz traditionell gab es dann auch bald schon keine Plätze mehr in der Stadthalle. Sie war voll. Womöglich sogar noch voller als sonst. Nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie strömen sie wieder, die Anhänger der Blasmusik – und die Fans des von Dirigent Reiner Hobe geleiteten Orchesters. Denn dass der stets mit besonderen Programmpunkten bei den Stadtkapellen-Auftritten zu überraschen weiß, hat sich längst herumgesprochen. Das sollte sich auch bei diesem Konzert wieder erweisen.

Wo schließlich treffen die „Kaiserjäger“ auf die „Blues Brothers“? Wo sonst begegnet solche Vielfalt? Wo treffen Trommelsoli, die ausgebufften Rock-Musik-Anhängern den Begeisterungs-Schweiß auf die Stirn treiben, auf unfassbare Tuba-Virtuosität, obendrein gepaart mit erstaunlichster Tuba-Akrobatik. Wo bekennen Kirchenmänner, dass ihnen fetter Saxofon-Jazz beinahe so gut in den Ohren klingt wie die königlichen Klänge der kircheneigenen Orgel? Wenn denn dieser Jazz für Blasorchester arrangiert ist – und wenn den Jazz das beinah duzendstarke Saxophonregister der Markdorfer Stadtkapelle bläst – in dem Vikar Lukas Biermayer selbst mitspielt. Und wo schließlich gibt‘s als Dank für wiederholte Applausstürme am Schluss dann einen noch echt irischen Reisesegen mit auf den Heimweg?

„May the Road Rise“ heißt die uralte Weise von der grünen Insel. Es ist Martin Weiss, der sie spielt. Zart, eingängig – ein wenig melancholisch und doch auch etwas munter, ja zuversichtlich klingt das kleine, anmutige Stück. Klarinettist Weiss spielt es auswendig. Und es entfaltet die vermutlich beabsichtigte Wirkung: die Zuhörer wieder etwas zu besänftigen. Nachdem sie eben noch der „Hummelflug“ von Nikolai Rimski-Korsakow aufgepeitscht, völlig aus dem Häuschen getrieben hat.

Derart flink, vortrefflich hat Mario Lieb das Stück auf seinem Saxofon gespielt. „Ohne einmal Atem zu holen“, hatte Thomas Benz seinen Registerkollegen angekündigt. Luft schöpfen konnte Lieb tatsächlich nur, wenn das Orchester einen Moment lang zum Einsatz kam, bevor er dann den „Hummelflug“ fortsetzte.

Ähnlich atemberaubend war der Einsatz von Andreas Beck. Mit seiner Tuba führte er vor, dass sich auch dies tiefste der Blechblasinstrumente zu ganz erstaunlichen Höhenflügen aufschwingen kann. Sofern der richtige Mann die Ventile bedient – und seine Lungenflügel mithalten können mit seiner Fingerfertigkeit. Dass Andreas Beck hinreichend bei Luft ist, das bewies er. Wo andere längst mit ihrem Atem knausern müssen, das ließ er – ohne dabei abzusetzen – seine Tuba ums Mundstück kreiseln und blies in einem fort.

Kunst- und die Virtuosenstückchen, ob spektakuläre Schlagzeug-Soli oder iro-schottischer Piccolo-Flötenzauber mussten faszinieren. Neben solchen Einzelleistungen aber war es das Gesamtkonzept des Programms, dass bei den Zuhörern ankam. Die Mischung machte sehr viel aus. Blues, Jazz, Folklore, Latinotanz, rasante Ska-Rhythmen, aber auch echte Marschmusik – die „Kaiserjäger“ aus Österreich als Gruß an die Gäste vom befreundeten voralbergischen Bürgermusikverein Mäder im Saal – boten viel Abwechslung. Obendrein war es Dirigent Hobe augenscheinliches Anliegen, sonst selten gespielte Stücke ins Programm aufzunehmen. Nicht zuletzt als Grundlage für die Auftritte der begonnenen Konzertsaison.

„Wir werden das gleiche Programm beim Auftakt zu den Schlosshofkonzerten am 10. Mai spielen“, kündigte Reiner Hobe an. Und es steht zu vermuten, dass die Stadtkapelle dann die gleiche Klangstärke, dieselbe Spielfreude und die längst gewohnte Geschlossenheit beweist wie jetzt beim Frühjahrskonzert. Bei dem sämtliche Register einmal einzeln vorgestellt wurden – und mit eigenen Soli überzeugen konnten.