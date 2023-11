Wenn Markdorf zu Babylon wird – so sündig, so sprachverwirrt wie irgend denkbar. Und wenn‘s Provinzstädtchen am Gehrenberg aus badischer Beschaulichkeit erwacht, mit einem Mal nach Hafenmetropole klingt, dann kann das nur eine Ursache haben: Die Kapelle Fröschl spielt im Theaterstadel zum Tanz auf. So wie nun am Wochenende, als die Band ihre Fans einmal mehr in Trance trieb mit ihrer Weltmusik – diesem unvergleichlichen Gemisch aus balkanesk und mexikanisch, aus Rhythmus-Exzess und tränentreibenden Liebes-Chansons.

Die Kapelle selbst nennt ihre Musik „Spelunken-Weltmusik“. Doch was da nach Schnäpsen fragwürdiger Herkunft und noch fragwürdigerem Essen klingt, nach Musik, die nur im Zustand fortgeschrittener Alkoholisierung zu ertragen ist, nach Kneipentönen, die der multikulturelle Hintergrund der sie Produzierenden kein bisschen besser macht. Ganz anders tönt das, was die Kapelle Fröschl kredenzt: Edeldestillate, feinste Essenz all dessen, was sich an zweifelhaften Orten an echtem Gefühl entdecken, an Temperament abschöpfen, an Tonfolgen aufklauben, an Melodien extrahieren lässt. Und alle Beteiligten beherrschen ihr Metier. Nicht das des Branntwein-Brennens, sondern das des Saxofon-, Trompete-, Posaunen-, Bass-, Gitarre-, Akkordeon-, Schlagzeug und Percussion-Spielens. Nicht zu vergessen: Auch der Gesang, ob Solo oder Chor, reißt mit.

„Una Notta a Napoli“ zum Beispiel zeigt sofort an, wohin die Reise geht. Topografie spielt keine Rolle. Raum und Zeit sind aufgehoben. Soll doch der Teufel den Vesuv holen! Hier wird geliebt, geschmachtet – und das in spanischer, nicht in italienischer Sprache, doch gleichermaßen innig. Wenn „Nina“ erklingt, steht das stellvertretend für allen Kummer, den Emotionen entzünden können. Und das Publikum steht Kopf. Sie jubeln, sie toben. Kapelle Fröschl überführt den Begriff Weltmusik in eine neue Dimension. Denn ihre Musik schafft eine eigene Welt: einen vertraut-exotischen Kosmos aus grundsolide erzeugten Klängen.