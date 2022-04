von Heike Gumsheimer

Nach fünfeinhalb Monaten Corona-Zwangspause spielte Tom Wagener, Schlagzeuger aus Markdorf, Anfang April erstmals wieder live in Tettnang. „Es war super, grandios, eine Wohltat nach dieser langen Durststrecke. Es fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen“, beschreibt der Musiker den ersten Auftritt. Ein paar Konzerte hat er für die nächsten Wochen bereits geplant, insgesamt sei die Buchungssituation allerdings noch etwas verhalten. „Die Veranstalter sind größtenteils voll und haben kaum freie Termine, weil sie die abgesagten Konzerte der vergangenen zwei Jahre nachholen müssen“, erklärt Wagener.

Tom Wagener, Schlagzeuger aus Markdorf. | Bild: Marc Helfert

Vor der Pandemie spielte Tom Wagener oft mit dem amerikanischen Musiker Phil Gates auf Festivals, zwischenzeitlich musste der aber zurück in die Staaten. „Als Amerikaner bekam er in der Schweiz keine Corona-Hilfe. Und knapp zehn Monate ohne Auftritte war nicht mehr finanzierbar, also ging er zurück.“ Den Musiker für das eine oder andere Festival einfliegen zu lassen, dafür fehle den Veranstaltern jetzt erst recht das Geld. Dadurch ging ein Musikprojekt zu Ende, dass man über Jahre aufgebaut habe, bedauert Wagener.

Neues Musikprojekt: Max Lazzarin and the Euro Blues Pirates

Tom Wagener beschreibt sich als Musiker mit Herz und Seele. Ihn interessierten vor allem tolle Musikprojekte, die er auch machen kann, weil er nicht von der Musik leben muss. Wagener betreibt in Markdorf den Kopierladen. Sein aktueller Projekt heißt „Max Lazzarin and the Euro Blues Pirates“. Max Lazzarin kommt aus Padua, er spielt Klavier und singt Blues, Bouggie und Soul im New Orleans Style, Saxophonist Howard Sie kommt aus Rotterdam, Stephan Hug am Bass und Tom Wagener am Schlagzeug sind vom Bodensee.

„Ich liebe solche Multi-Kulti-Projekte, verschiedene Charaktere arbeiten zusammen, auch musikalisch sind wir oft total unterschiedlich. Da entsteht beim Spielen auf der Bühne ganz viel, was vorher nie geplant war. Das macht Freude“, so Wagener. Mit zwei Konzertagenturen aus Irland und Holland gibt es Verträge, sodass der Vollblutmusiker ab Oktober wieder durchstarten kann.

Max Lazzarin, Tom Wagener, Howard Sie und Stephan Hug starten mit einem neuen Projekt. | Bild: Marc Helfert

Konzerttermine Tom Wagener: 30. April, Flieger, Tettnang; 21. Juli, Zehntscheuer, Ravensburg. Pause Band: 13. Mai, Kult X, Kreuzlingen; 19. Mai, Lake Unplugged, Sipplingen; 11. Juni, Rimpertsweiler-Hof, Salem.

Pianistin Elisa Ringendahl: Dissertation statt Scheinwerferlicht

Bei der Markdorfer Pianistin Elisa Ringendahl sind Auftritte im Moment noch rar gesät. Ab und an begleitet sie oder spielt in der Kirche, aber solistische Auftritte sind keine geplant. Dafür hätte sie im Moment auch keine Zeit, denn Ringendahl nutzte die Pandemie, um an ihrer Dissertation zu arbeiten. „Für Soloauftritte müsste ich ganz intensiv Routinen pflegen und sehr, sehr viel üben. Bei uns Pianisten gilt das ungeschriebene Gesetz, dass wir alles auswendig spielen“, sagt Elisa Ringendahl.

So hat sie sich die Monate bis Herbst für ihre Doktorarbeit blockiert. „Bis dahin würde ich nichts Großes annehmen, es sei denn es käme ein ganz tolles Angebot“, sagt sie und lacht. Was das denn sein könnte? „Etwas Kammermusikalisches, mit einer Geigerin, darauf hätte ich große Lust.“

Pianistin Elisa Ringendahl widmet sich ihrer Doktorarbeit. | Bild: Stéphane Bölingen

Die kleineren Auftritte, die sie bereits hatte, seien für die Pianistin wunderschön gewesen. „Es war toll, wieder mit anderen zu musizieren und das Publikum zu sehen und ins Scheinwerferlicht zu schauen“, beschreibt sie ihre Bühnenerfahrung. Sie hatte auch das Gefühl, dass die Menschen sehr froh waren, wieder Kultur erleben zu können.

Kreativität und Flexibilität hilft der Band Pause

Die junge Markdorfer Band Pause hat für den Sommer bereits zwölf zugesagte Auftritte. Aber auch während Corona-Pandemie standen die Musiker immer mal wieder auf der Bühne. „Wir waren gegenüber den Veranstaltern sehr flexibel und haben nie darauf bestanden, auch bei Ausfall Geld zu bekommen“, beschreibt Elias Schmidt, Sänger und Gitarrist der Band, die Situation.

Elias Schmidt von der Band Pause. | Bild: Lena Dittrich

Auch konnten die Musiker während Corona sehr viel proben. „Wir haben unseren Probenraum luftdicht zweigeteilt“, erklärt der Sänger. Durch eine Plexiglaswand sei der Raum getrennt und jeweils verkabelt worden. Separate Eingänge habe es schon immer gegeben, so hätten sie immer erlaubterweise zu viert, verteilt auf zwei Räume proben können. „Da wir alle studieren und während Corona zu Hause waren, hatten wir viel Zeit, waren viel fokussierter und hatten Konstanz beim Proben“, sagt Elias Schmidt. Entsprechend seien viele neue Songs entstanden.

Die Band Pause mit Raphael Allgoewer, Elias Schmidt, Jonas Höll und Hannah Loebermann. | Bild: Richard Zander

Appell: Kulturschaffende in der Region unterstützen

In der Zwischenzeit hatte die Band bereits einen Auftritt. „Es war toll. Man merkt, dass es eine Verbindung zwischen dem Publikum und uns gibt, gerade bei den neuen Songs, da bekamen wir über Mimik und Gestik im Publikum unmittelbar ein Gefühl, wie sie ankommen“, so Elisa Schmidt über die Premiere nach Corona. Er sei froh, dass sie in solchen Zeiten nicht von der Musik leben müssten, es läge ihm sehr am Herzen, dass die Kulturschaffenden der Region unterstützt würden. Daher sein Appell: „Leute, geht wieder ins Theater, in Vernissagen, ins Museum und kommt zu unseren Konzerten.“