Die große Feier war eigentlich für 2021 geplant gewesen, denn der Musikverein Ittendorf wurde im Sommer 1921 gegründet. Zehn junge Männer hatten damals beschlossen, sich regelmäßig zu treffen, an Instrumenten ausbilden zu lassen und einen Dirigenten zu bezahlen.

Dass ein 100-jähriges Jubiläum groß gefeiert werden muss, war für die heutigen Mitglieder schnell klar gewesen. „Das soll ein einmaliges Fest für Ittendorf werden“, sagt Bruno Stotz, Präsident des Festkomitees. Bereits 2018 gab es erste Planungen, wie Simon Pfluger, ebenfalls im Festkomitee aktiv, berichtet.

Programm für alle Altersgruppen

Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten alle Planungen zunächst auf Eis gelegt werden. Die Entscheidung, die große Feier direkt um zwei Jahre zu verschieben, habe sich nun alles richtig erwiesen, so Stotz. Im vergangenen Jahr sei die Situation noch zu unsicher gewesen. „Jetzt können wir es richtig krachen lassen“, freuen sich Stotz und Pfluger auf die dreitägige Veranstaltung von 5. bis 7. Mai. Mit dem Programm – eine Mischung aus Blas- und Partymusik – möchten sie alle Facetten bedienen und alle Altersgruppen ansprechen.

Das Programm Freitag, 5. Mai: 18.30 bis 20.45 Uhr: Feierabendhock mit dem MV Ahausen, 21 Uhr bis 1.15 Uhr: Party mit der Wasenband Lederrebellen. Samstag, 6. Mai: 19 Uhr bis 20.45 Uhr: Holzless – What a Böhmisch, 21.15 Uhr bis 0.30 Uhr: Froschenkapelle. Sonntag, 7. Mai: 10 Uhr: Festgottesdienst, 11 Uhr: Gemeinschaftsjugendkapelle, 12.30 Uhr: Musikverein Obereisenbach, 13 Uhr: Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch ins Festzelt, 15 Uhr: Musikerparty mit den Aichers.

Die Froschenkapelle aus Radolfzell spielt beim 100-jährigen Jubiläum des Musikvereins Ittendorf. | Bild: Benjamin Frantzen

Veranstalter freut sich über Unterstützung

Damit das Fest ein Erfolg wird, ist der doch eher kleine Verein mit seinen rund 40 Mitglieder auf Unterstützung aus Ittendorf und Umgebung angewiesen. „Wer uns helfen möchte, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Simon Pfluger. Das Fest findet beim Sportplatz Ittendorf statt, ein lokales Unternehmen stellt dem Verein kostenlos ein Zelt zu Verfügung, von der Stadt gibt es finanzielle Fördermittel. „Anders könnten wir so eine Veranstaltung auch gar nicht stemmen“, fügt Bruno Stotz hinzu.

Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag

Ein Höhepunkt des Fest wird der Umzug am Sonntag sein, der vom Kindergarten zum Sportplatz führt. Dazu wurden örtliche Vereine, regionale und befreundete Musikkapellen eingeladen. „Also eigentlich alle, wo wir so in den vergangenen Jahren gespielt haben“, sagt Simon Pfluger und lacht. Für den Umzug muss auch zeitweise die Bundesstraße 33 gesperrt werden, was für viel Verwaltungs- und Genehmigungsaufwand gesorgt hat. „So ein Fest zu organisieren, ist schon ein großer Kraftakt“, sagt Bruni Stotz. Umso mehr sind sie froh darüber, dass alle im Verein tatkräftig mitziehen und der Veranstaltung entgegen fiebern.

Der Eintritt für Freitag und Samstag kostet je 8 Euro, ein Festpin für beide Abende kostet 12 Euro. Diesen gibt es ab März in Ittendorf in den Hofläden zu kaufen.