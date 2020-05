Markdorf vor 6 Stunden

Motivationsschub durch zwei Wochen Unterricht: Abschlussschüler geben vor dem Start der Prüfungen am 18. Mai nochmals richtig Gas

Am Montag beginnen die Abschlussprüfungen an den Schulen. Die Abschlussschüler der Schulen in Markdorf erzählen, dass ihnen die Wochen im Präsenzunterricht jetzt nochmals einen großen Motivationsschub gegeben haben. Das Lernen daheim sahen sie eher kritisch. Die Abiturienten unter ihnen waren auch lange verunsichert durch die öffentlichen Diskussionen, ob es überhaupt Abiturprüfungen geben wird.