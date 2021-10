Rund 10 000 Kubikmeter Erdreich wurden aus der Tiefe geholt. Weitere 6000 Kubikmeter galt es an der Oberfläche zu bewegen. Zu 670 Quadratmeter Betonpflaster sind 5000 Quadratmeter Asphaltbelag gekommen. Und darunter liegen Leitungen: 600 Meter Gasleitungen, 1200 Meter zur Wasserversorgung.

Gekostet hat all rund 4 Millionen Euro. Von denen bislang nur 3,6 Millionen abgerechnet sind. Weshalb, so scherzte Straßenbauunternehmer Hermann Zwisler nun beim großen Einweihungsfest in Möggenweiler, die Straße ihm gehören würde – bis alles bezahlt sei.

Endlich wieder ein Straßenfest in Möggenweiler. Dieses Mal aus Anlass der abgeschlossenen Straßenbauarbeiten – und auf Einladung der Stadt hin. | Bild: Jörg Büsche

Die Lacher hatte er auf seiner Seite. Obwohl vielen der Anwohner an Möggenweiler Straße, an Buchenweg, an Hochwaldstraße und Paradiesweg im Laufe der vergangenen drei Jahre keineswegs jederzeit zum Lachen zu Mute war „Es hat schon ganz schön gestaubt – und laut war es auch“, erklärt Ingeborg Dziallas, eine der mitfeiernden Anwohnerinnen. „Eigentlich war mein Auto andauernd dreckig.“ Von feinstem Staub und davon, „dass der in jede Ecke gekrochen ist“, berichtet auch Gerhard Filip, gleichfalls Anwohner in Möggenweiler.

Freude über den Straßenbelag

„Wir wohnen am tiefsten Punkt“, erklärt Filip. Von daher konnte den Filips gar nichts besseres passieren als die Verlegung neuer größerer Leitungsrohre. „Wir hatten in den vergangenen Jahren schon drei Jahrhunderthochwasser“, berichtet Gerhard Filip. Inzwischen verfüge sein Haushalt schon über ein ganzes Pumpen-Arsenal. Jetzt hofft er, dass die neuen 1000-Millimeter-Rohre den nächsten Starkregen-Ereignissen gewachsen sind.

In Feierstimmung sind auch die Macher der Maßnahme: Hermann Zwisler, Michael Schlegel, Klaus Vogel und Guido Biegger (von links). | Bild: Jörg Büsche

Was über den neuen Leitungen zu sehen ist, gefällt Bernhard Brutsch. Mit diesem Urteil ist er nicht alleine. Alle beim Straßenfest befragten Möggenweiler äußerten sich positiv – über Straßenbelag, aber auch über den nun wieder offenen Bachlauf. Was Bernhard Brutsch außerdem gefällt, ist, „dass wir endlich wieder ein Straßenfest haben in Möggenweiler – nach der langen Coronaphase.“ Bei der nächsten Feier wird er wieder selbst mit anpacken, bei der Einweihungsfeier am Wochenende sorgte der Bauhof für die Biertische und -bänke gesorgt Lob kommt auch von Bauamtsleiter Michael Schlegel. Die Anwohner und Mitarbeiter des Bauunternehmens Zwisler hätten so viel Rücksicht und Verständnis gezeigt, dass in der Bauphase kein Vermitteln aus dem Rathaus nötig gewesen sei.