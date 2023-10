Staunende Kinder, lächelnde Großväter, entspannte Eltern überwiegen. Hinzu kommen bei den 34. Markdorfer Modellbahntagen dann noch die interessiert und aufs Detail zielend Hinschauenden, die nach Raritäten Suchenden oder die Schnäppchenjäger. Letztere treten aber nur am Samstag auf, als Besucher der Modellbahnbörse. Bei der sich schlichtweg alles erstehen lässt, was zum Aufbau einer Miniaturlandschaft gehört. Begonnen beim Kabelstrang – über jene winzigen Figuren, die die Bahnsteige, die die Straßenbilder beleben, bis hin zu Waggons und Lokomotiven.

Händler fachsimpeln gern

Peter Hopfinger gehört zu den Händlern. Daheim in Kaufbeuren bei den dortigen Modellbahnfreunden baut er seine Kästen und Kisten mit rollendem Material mit Dampf- und Diesel-Loks, mit Personen- und Frachtwaggons bei der regelmäßig im Januar stattfindenden Börse auf. „Man ist unter seinesgleichen“, erklärt Hopfinger. Da lasse sich fachsimpeln – oder „einfach nur ratschen“. Und „gute, preisgünstige Angebote“, die fänden sich ebenfalls. Weil Sammler neuen Wert auf Anderes legen, deswegen Altes, bisher Gesammeltes abstoßen. Noch etwas lasse die Modellbahnbörsen immer wichtiger werden. „Es gib mittlerweile ja immer weniger Spielwarengeschäfte, in denen man noch was für unser Hobby bekommt“, erklärt Hopfinger.

Peter Hopfingers Geschäfte laufen gut bei der Modellbahnbörse. | Bild: Jörg Büsche

Auch auf Ulrich Müller-Lüneschloß‘ Anlage steht und rollt einiges Second-Hand-Material. „Einige Häuser habe ich so im Netz gefunden“, erklärt der Modellbahnbauer aus Wasserburg. Die vier kleinen Metall-Plaketten an einer Seite seiner Anlage zeigen an, wie oft er in Markdorf ausgestellt hat. Erstmals im Herbst 2016, als das Thema „Raus aus dem Keller“ lautete.

Lange war die Anlage von Ulrich Müller-Lüneschloß da noch nicht fertig. Denn mit deren Bau habe er im Jahr davor begonnen. „Lindental“ steht am Bahnhofsgebäude. „Es ist ein erfundener Ort“, so Müller-Lüneschloß, „den es so aber im Südwesten Deutschlands geben könnte.“ Samt verwinkelter Innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern, Einkaufsläden, Kirche und Gaststätten, samt Hochzeitsgesellschaft, Feuerwehr und einer Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz.

Und immer lassen sich kleine Details bestaunen. | Bild: Jörg Büsche

Publikumsmagnet beim Anlagetag

„Lindental“ ist freilich nicht der einzige Publikumsmagnet beim Anlagetag. Die Älteren lockt es zu der Achterbahn, die aus Märklin-Stabilbaukasten-Streben konstruiert ist. Die Jugend blickt neugierig auf einen Bildschirm, der das Gleis- und Weichengewusel der riesigen Modellbahnlandschaft in der Mitte der Stadthalle mit digitaler Hilfe auf ein übersichtliches Schema umrechnet. Da haben es die vorbeirauschenden Züge fast schwer, gleiche Aufmerksamkeit zu wecken.

Einblicke ins Land der flitzenden Mini-Loks. | Bild: Jörg Büsche

Julie und Gabi Hoffmann freuen sich beide über die Kinder-Eisenbahnen im Obergeschoss der Stadthalle. | Bild: BUESCHE,JOERG

Der junge Mann am Bildschirm heißt Lukas Rauh. Er war einige Jahre Mitglied in der Jugendgruppe der Markdorfer Modelleisenbahnfreunde. „Nachdem wir Erdkundeunterricht das Thema Stuttgart 21 behandelt haben“, stand sein Entschluss dann endgültig fest: Er hat sich bei der Bahn beworben. Nun absolviert er ein duales Studium, ist beruflich mit Bahnprojekten befasst. Das Hobby bereitete den Weg in die Berufswelt.

Mathias Fetscher und Jonas Brauckmann vom Vorstand der Modelleisenbahnfreunde sind zufrieden mit dem Besuch der Modellbahntage. | Bild: BUESCHE,JOERG

Gezielte Nachwuchswerbung

„Wir sind wieder aus der Krise“, sagt Mathias Fetscher, Vorsitzender der Modelleisenbahnfreunde. Während der Pandemie habe die Jugendarbeit brach gelegen. Jetzt kommen wieder neue Kinder. Auch dank der gezielten Nachwuchswerbung in der Grundschule oder im Markdorfer Ferienkalender.