Die letzten Male hatten wir beim Mittagstischcheck Restaurants ausprobiert. Das kann man mal machen, aber nicht immer, sonst ist recht schnell der Geldbeutel dünn. Deshalb geht es heute in einen klassischen Imbiss.

Wo essen wir heute?

Das Büfee in der Poststraße ist Tradition in Markdorf: Den türkischen Imbiss gibt es bereits seit 1995, als Mittagsstopp ist er sehr beliebt. Und es finden sich sage und schreibe 120 Gerichte auf der Karte! Drinnen sitzt man an Holztischen, die Gerichte werden am Drehspieß und im Ofen hinter der Theke zubereitet. An den Wänden ist das Büfee dekoriert mit Postern, die Stadtansichten von Istanbul zeigen. Die meisten Kunden holen sich mittags den klassischen Döner auf die Hand.

Der Mittagstisch-Check Wir testen das Mittagstisch-Angebot in Markdorf. Wir bezahlen selbst, geben uns nicht als Reporter zu erkennen und bewerten immer nach denselben Kriterien.

Was kommt auf den Tisch?

Wir entscheiden uns für einen Döner-Teller mit Pommes und Salat und ein Pide – ein türkisches Fladenbrot aus Hefeteig. Dieses wird mit unterschiedlichen Füllungen angeboten. Wir bestellen den Pide mit Hackfleisch, Spinat und Fetakäse.

22 Euro kostet das Mittagessen im Büfee in der Poststraße. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Was kostet es?

Der Döner-Teller kostet 9,50 Euro, es gibt ihn auch kleiner für 8,50 Euro. Das Pide schlägt mit 8 Euro zu Buche. Dazu eine Cola Zero für 2,50 Euro in der Dose und ein Ayran für 2 Euro. Das Ayran ist ein gekühlter Joghurtdrink. An diesem heißen Sommertag nicht nur gesund, sondern auch sehr erfrischend. Macht insgesamt 22 Euro.

Wie schmeckt das Essen?

Die Pide-Portion ist ordentlich und lässt einen nicht hungrig zurück. Wegen seiner ovalen Form mit spitzen Enden erinnert das Brot an ein kleines Schiffchen – beladen mit Leckereien. Das Pide hat einen guten Geschmack, bei der Füllung überwiegt deutlich die Käse-Masse, Spinat und Hackfleisch gehen hier etwas unter. Der Döner-Teller ist solide und tatsächlich sehr üppig. Satt wird man davon auf alle Fälle. Das Fleisch ist gut gewürzt und teils auch schön knusprig. Je nachdem, wie häufig der Drehspieß abgeschabt wird, kann das natürlich auch anders sein. Die Pommes sind top, knusprig und nicht teigig. Der Salat aus Blatt- und Krautsalaten geht leider ein wenig im vielen Dressing unter.

Wie fällt unser Fazit aus?

Zu diesem Preis ist der Mittagstisch in Ordnung. Hungrig kehren wir jedenfalls nicht ins Büro zurück. Allerdings: Schwer verdauliche Kost in der Mittagszeit führt zu einem leichten Tief am Schreibtisch. Wer explizit einen Döner oder ein anderes türkisches Gericht möchte, ist im Büfee aber sicher nicht an der falschen Adresse – ebenso übrigens wie in den drei anderen Döner-Imbissen in der Innenstadt, dem M-Town und dem Özlem Imbiss in der Marktstraße und dem Antalya Imbiss in der Ravensburger Straße. Das Angebot ist weitgehend identisch und die Qualität der Küche ebenfalls.