Markdorf vor 35 Minuten

Mittagstisch-Check: Wer in Markdorf zum Italiener geht, meint das „Lamm“

Zwischendurch schnell was essen gehen? Der SÜDKURIER testet sich durch die Mittagstisch-Angebote in Markdorf. Heute gibt es Pasta in der Ravensburger Straße.