Genug vom Leberkäswecken im Büro: Draußen hat es über 30 Grad. Was liegt da näher, als bei diesen tropischen Temperaturen eine dazu passende kulinarische Kurzreise zu machen? Nebenan in der Bussenstraße hat jüngst ein Thailänder eröffnet. Die „Thai Küche Bangorn“ bietet landestypische Gerichte zum Mitnehmen oder vor Ort essen. In den Räumen direkt gegenüber der Stadthalle war früher eine Eisdiele und zuletzt eine Kneipe.

Wo essen wir heute?

Das „Bangorn“ ist ein Zwischending zwischen Restaurant und Imbiss: Die Gerichte werden an der Theke bestellt, es gilt Selbstbedienung. Die Speisekarte ist umfangreich und umfasst das gewohnte Thai-Sortiment von gebratenen Nudeln über mehrere Currys und auch Salate und Vorspeisen. Die Preise für ein Hauptgericht variieren von 9,50 bis 12,90 Euro. Das „Bangorn“ ist ein Ableger des beliebten „Sawasdee“ in Fischbach, das für seine authentische Küche bekannt ist. Nun hat die Enkelin der „Sawasdee“-Betreiberin ihr eigenes Restaurant eröffnet und es nach ihrer Großmutter benannt. Geöffnet ist das „Bangorn“ dienstags bis sonntags von 11 bis 14 und von 17 bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Was kommt auf den Tisch?

Soviel zur Geschichte, nun zum Essen. Wir bestellen gebratene Nudeln mit Hähnchenfleisch, Eier und Gemüse und ein Massaman. Das ist ein Curry mit Kokosmilch, Kartoffeln, Erdnüssen und Reis und wird als scharf gekennzeichnet. Als Fleischbeilage wählen wir dazu Hühnchen. Zu allen Gerichten werden auch Schwein, Ente, Garnelen oder Tofu angeboten. Dazu zwei Mineralwasser, was an der Kasse in Summe sehr moderate 27,50 Euro bedeutet.

Wie schmeckt das Essen?

Vorneweg: „Scharf“ heißt auch im „Bangorn“ höchstens europäisch scharf. Auch wer sonst vor Schärfe zurückscheut, kann trotzdem bedenkenlos das Massaman bestellen. Die Sauce ist cremig, die Kokosnote schmeckt man deutlich heraus und die wiederum harmoniert vor allem sehr gut mit den Kartoffeln und den Erdnüssen. Das Fleisch ist gut durchgebraten, trotzdem saftig und von guter Qualität. Die gebratenen Nudeln sind ein Klassiker, oft gegessen, die Erwartungen sind hoch und werden rundum erfüllt. Das Gericht ist schmackhaft, das Hähnchenfleisch zart, das Gemüse knackig. Einziges Manko, falls man die Mittagspause nutzt: Zur Stoßzeit gegen 13 Uhr kann man durchaus mal eine halbe Stunde warten, bis das Essen zubereitet ist. Das aber wiederum heißt, dass es nicht einfach aus dem großen Warmhaltebecken oder Topf auf den Teller kommt.

Wie fällt unser Fazit aus?

Ein sehr einfacher Nenner: Das „Bangorn“ ist günstig und die Küche ist gut, durchaus auf Restaurant-Niveau. Wer sich an dem schlichten Ambiente und der Selbstbedienung nicht stört, kommt beim neuen Thailänder in der Bussenstraße definitiv auf seine Kosten. Für uns jedenfalls wird es nicht der letzte Besuch gewesen sein.