von Christiane Keutner

„Herzlich willkommen – Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!“ steht auf einer Tafel vor der Türe von Ernst Reifsteck. Die Kunden darf er seit Montag auch im Geschäft wieder begrüßen. Er ist einer von drei Friseuren, bei denen wir nachfragten: Wie läuft der Betrieb mit der Umsetzung der ministeriellen Richtlinien zur Eindämmung von Übertragungen mit dem Coronavirus in Friseurbetrieben?

Meinung Für die Lockerung der Corona-Maßnahmen war es höchste Zeit von Dieter Löffler Das könnte Sie auch interessieren

„Man ist nicht nur Dienstleister, sondern auch Mensch“

„Wir mussten leider sechs Wochen unsere Kunden vernachlässigen. Wenigstens waren wir mit Rufumleitung fast 24 Stunden erreichbar, haben uns um sie gekümmert und sie wissen lassen, wie der Stand ist“, sagt Daniel Kelbing von „Haarzeit“. Dreimal hatte er den Klingelton wegen der vielen Anrufe gewechselt. Viele hatten das Team ermuntert durchzuhalten und gefragt, wie sie helfen könnten. „Das hat Mut gemacht, man hatte das Gefühl, man ist nicht nur Dienstleister, sondern auch Mensch. Wow, das hat mich schon sehr berührt.“

Daniel Kelbing von „Haarzeit“ leidet mit Vollbart unter der Schutzmaske, Kunde Peter Dura ist als Lackierer daran gewöhnt. Ein erlösendes Gefühl ist für ihn jedoch das Schneiden der Haare: „Manche haben schon gewitzelt, ich sähe aus wie ein Monchhichi und die Kollegen meinten auch, es wird Zeit für den Friseur.“ | Bild: Christiane Keutner

Nun versucht das Team nachzuholen, was geht. Er habe kein Problem, auch am Sonntag mal jemanden die Frisur zu machen: „Ich kann 24 Stunden an den Werktagen arbeiten, auch am Samstagabend um 21 Uhr wäre kein Problem. Ich bin ja jetzt sechs Wochen ausgeruht“, meint er schmunzelnd. In kürzester Zeit war die erste Woche ausgebucht, da viele über die sozialen Medien informiert gewesen seien.

Zwei Waschmaschinen laufen auf Hochtouren

Mit der Umsetzung der Schutzmaßnahmen hat Daniel Kelbing sich zurechtgefunden. „Wir sind und waren schon immer ein Hygieneberuf mit Aufräumen, Putzen und allem anderen.“ Nur mit Termin bekomme man einen Schnitt und in seinen zwei Räumen könne er gut trennen. Auf Einmal-Umhänge hat er wegen des Müllbergs verzichtet, dafür Umhänge gekauft, die mit 60 Grad zu waschen sind. Die Menge reiche für einen Tag, zwei Waschmaschinen liefen auf Hochtouren. Die Schutzmaske sei für ihn als Vollbartträger gewöhnungsbedürftig. „Ich sehe aus wie ein Waldschrat“, witzelt Kelbing. Er nutze jeder freie Minute, um auf der Straße Luft zu schnappen. Nun habe er Klappvisiere bestellt, auch seinen Angestellten zuliebe. Sein Personal hat er auf einen kleinen Schichtbetrieb umgestellt, sodass gewährleistet ist, dass nicht zu viele Personen im Geschäft sind.

Friedrichshafen Haarschnitt mit Hindernissen: So arbeiten Friseursalons unter strengen Hygenievorschriften Das könnte Sie auch interessieren

Findet er die vielen Maßnahmen nicht übertrieben? „Maulerei nutzt nichts, das kostet nur Energie. Es ist Schutz für uns und unsere Kunden. Augen zu und durch, es werden auch wieder andere Freiheiten kommen, dann haben wir unsere alte Situation wieder“, ist Daniel Kelbing optimistisch. „Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder arbeiten kann. Die erste Woche frei war okay, aber in der zweiten kam ich mir vor wie ein Marathonläufer, dem ein Bein abgenommen wird.“ Berufsbedingt habe er den Leuten auf den Kopf geschaut und gedacht, jetzt werde es Zeit. „Da wurde mir bewusst, dass wir Friseure auch irgendwie systemrelevant sind, ihr Stellenwert ist gestiegen, vielen ist das bewusst geworden und das tut gut.“

Regelmäßige Desinfektion für Plätze, Werkzeug und Hände

Richard Gratwohl vom „Friseur im Hinterhof“ ist bisher zufrieden: „Alles läuft super, wir haben ein gutes Team, es geht alles Hand in Hand. Wir desinfizieren Plätze, Werkzeug, Hände, nutzen unterschiedliche Handschuhe für verschiedene Tätigkeiten und tragen Mundschutz, der besser auszuhalten ist als gedacht.“ Auf die übliche Kommunikation zwischen Friseur und Kunde muss verzichtet werden. Ein Beratungsgespräch erfolgt am Stuhl mit Abstand und nicht von Gesicht zu Gesicht. Die Kunden seien sehr verständnisvoll und einsichtig, die gegenseitige Rücksichtnahme funktioniere hervorragend. Termine und Wünsche würden telefonisch vereinbart. Um dem angestauten Bedarf gerecht zu werden, öffnet er um 6 Uhr früh und schließt um 23 Uhr. Gearbeitet wird in zwei Schichten.

We im Wilden Westen, aber bewaffnet mit Desinfektionssprays und Schutzhandschuhen: Richard Gratwohl vom „Friseur im Hinterhof“. | Bild: Christiane Keutner

10 bis 15 Minuten mehr Aufwand pro Kunde

Den zusätzlichen Hygienaufwand schätzt Richard Gratwohl auf 10 bis 15 Minuten pro Person. „Wir haben Pläne, nach denen wir regelmäßig Griffe und das EC-Display desinfizieren, wir lüften alle zwei Stunden, um nur Einiges zu nennen.“ Er sei extrem glücklich, jetzt wieder in seinem Beruf arbeiten zu können, obwohl er die Zeit mit Arbeiten bei Edeka überbrückt hat, „was eine besonders schöne und tolle Erfahrung war, da es ein extrem schönes Schaffen war“, sagt Gratwohl. Er ist froh, dass alle Mitarbeiter in der Filiale und im Hauptgeschäft keine Kurzarbeit mehr haben. „Durchs Schichten, Abteilen und Umbauen haben wir es geschafft, wieder alle voll einzustellen.“

Über seine Kunden ist Gratwohl auch ganz glücklich: Keiner drängle oder nörgle, wenn er mal ein paar Tage warten müsse. Viele wollten ihm entgegenkommen und während der geschlossenen Phase Gutscheine kaufen, und nun in kürzeren Abständen kommen, um das Defizit wieder auszugleichen.

„Mein Termin stand Gott sei Dank schon lange fest und ich musste nicht um einen neuen kämpfen. Hätte ich noch länger warten müssen, hätte mich das genervt“, sagt Michaela Meier, Kinderkrankenschwester aus Markdorf. | Bild: Christiane Keutner

Kunden zeigen viel Verständnis für die neue Situation

Waren es die Kunden von Ernst Reifsteck speziell im Herrensalon gewohnt, ohne Termin vorbeizuschauen, zeigten sie jetzt aber viel Verständnis für die neue Situation. „Sie sind sehr kooperativ, kommen alle mit Mundschutz und jeder akzeptiert den Corona-Aufschlag von 3 Euro, auf den sich einige Friseure in Markdorf geeinigt haben“, sagt Ernst Reifsteck. Im Gegenteil: Der eine oder andere habe noch einen kleinen Schein dazugelegt, weil man den Aufwand gesehen habe. Auch bei ihm laufe die Waschmaschine den ganzen Tag, Einmalumhänge seien ausverkauft, dafür hat er noch mehr Handtücher geordert. Um Wartezeiten zu entzerren, hat Reifsteck wie viele auch montags geöffnet und verzichtet für alte Stammkunden schon mal auf die Mittagspause oder arbeitet nach Feierabend länger: „Da muss man flexibel sein, dafür sind wir Dienstleister.“

„Das ist mein Laden, mein Leben, das mache ich seit 47 Jahren“

Obwohl das Tragen der Schutzmaske unangenehm sei, die Brille beschlage und die Luftzufuhr fehle, ist Ernst Reifsteck froh, dass er wieder arbeiten darf: „Der soziale Kontakt hat gefehlt und die wirtschaftliche Seite ist vordergründig. „Das ist mein Laden, mein Leben, das mache ich seit 47 Jahren. Am 1. Mai wollte ich das 30-Jährige meines Geschäfts hier feiern.“