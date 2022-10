„Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen.“ Und das war nur der Anfang. Gewissermaßen der Auftakt zur Abteilung Zungenbrecher. Oliver Steller, der Mann mit der Stahlgitarre namens Frida, hatte die Drittklässler da schon nach Zungenbrechern gefragt. Und von den Klassikern à la „Fischers Fritze“ bis hin zu gewagten Neuschöpfungen kamen die Antworten aus der Schülerschar. Die war längst gründlich abgeholt von Steller, dem freischaffenden Musiker und Gedicht-Rezitator. Gänzlich unbekümmert sprachen die Acht- beziehungsweise Neunjährigen mit, wenn Steller ihnen bekannte Lyrik vortrug oder hörten gebannt zu, wenn er ihnen völlig unbekannte Reime präsentierte.

Einer der Höhepunkte des Vormittags in der Bibliothek am Bildungszentrum (BZM) aber wurden die „17 auf 17 Schnitzsitzen sitzenden Schnitzer“, mit denen Steller zunächst ganz langsam begann, dann im zweiten und dritten Durchlauf immer schneller wurde. Sodass die Silben von denen, die mit „spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzten und dabei schwitzten“ nur so flogen. Wieder und wieder durchs „Schneller!“ der begeisterten Schüler angefeuert.

Von Langeweile war im Obergeschoss der Bibliothek beim BZM also keine Spur. Auch drohte dort kein mühseliges Auswendiglernen. Und sogar die Nagelprobe geriet zum Erfolg. Die Begegnung mit einem Dichter, „der schon mehr als hundert Jahre tot ist“. Zumal Rezitator Steller Theodor Fontanes „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ so anschaulich, mit so viel Körpereinsatz präsentierte, dass die Zuhörer schon förmlich nach den Früchten des gedichteten Birnenbaumes greifen wollten.

Luzia Rossi, Grundschullehrerin an der Jakob-Gretser-Schule, überzeugte Oliver Stellers Auftritt. Als Pädagogin weiß sie: „Gedichte sind ganz wichtig für Schüler.“ In Gedichten lernen sie neue Wörter. Sie begegnen einer anderen Art der Sprachverwendung. Und beim Lyriklernen trainieren sie ihr Gedächtnis – auf spielerische Weise, wenn ihnen das Gedicht gefällt. So lustvoll wie bei dem von der Bibliothek eingeladenen Rezitator kann die Begegnung mit Gedichten im Schulunterricht aber nicht immer ausfallen.

Leseförderung kann nicht früh genug einsetzen. Davon ist Bibliothekarin Heike Fischer fest überzeugt. | Bild: Jörg Büsche

Gewiss braucht es etwas Mut, Grundschüler mit Fontane-Gedichten zu konfrontieren. Ebenso mutig ist es allerdings auch, einen Künstler einzuladen, der nicht nur Herrn von Ribbecks Birnen vom Baum pflückt, sondern ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen auch vom „Asch des Fischs namens Fasch“ spricht. Diesen Mut hat Bibliothekarin Heike Fischer aufgebracht. Sie lud Schüler der Jakob-Gretser-Grundschule zu einer Begegnung mit Gedichten ein, wie sie nicht im Lesebuch steht. „Das konnte ich aber nur, weil der Auftritt von Oliver Steller gefördert wird“, erklärt sie. Im Auftrag der Leseförderung des Landes unternimmt der Liedermacher und Lyriker eine Lesereise. Außer in Markdorf ist er noch in Friedrichshafen, Tettnang, Sigmaringen oder Bad Saulgau zu hören. Der Spaß mit dem Fisch Fasch hat allerdings einen ernsten Hintergrund. Wie Heike Fischer erläutert und wie es nun die Studie „IQB-Bildungstrend 2021“ vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) bestätigt, haben immer mehr Grundschüler massive Probleme mit dem Lesen, aber auch mit Schreiben und Rechnen. Als einen Grund für diese Defizite führen die Forscher die Pandemie und die Zeit der Schulschließungen an. Hinzu komme der vielerorts herrschende Lehrermangel.

Heike Fischers Eindruck ist, „dass die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Jahren digital überflutet worden sind“. Es fehle oftmals an persönlicher Begegnung. Mit dem Blickkontakt durch das direkte Reagieren beim Vorlesen öffneten sich zusätzliche Dimensionen der Literatur. Der Text bekomme Gesicht und Stimme, sagt Fischer. Dies ist auch der Grund, warum Marianne Licciardi, die Leiterin der BZM-Realschule, großen Wert aufs Vorlesen im Deutschunterricht legt. Ihr Eindruck: „Immer mehr Eltern fehlt dafür zuhause die Zeit.“ Um so wichtiger sei es, in der Schule dagegen anzusteuern.