Es gibt einen Grund zum Feiern: Endlich fließt sauberes Wasser nach Lamera Pampa. Der Ort liegt in den peruanischen Hochanden, auf weit über 3000 Metern Höhe. Seine Einwohner haben die Leitungen selbst verlegt – in gemeinschaftlicher Arbeit. Sie haben auch ein Wasserreservoir erstellt. All das mit der fachkundigen Unterstützung von zwei Wasserbaumeistern, die im Dienst des Markdorfer Perukreises stehen, der in diesem Jahr auf zwei Jahrzehnte „Hilfe zur Selbsthilfe zurückblickt“, wie Manfred Lorenz, Sprecher der zwölfköpfigen Gruppe es beschreibt.

Mit seiner Stellwand in der St.-Nikolaus-Kirche hält der Perukreis die Bürger stets auf dem Laufenden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es inzwischen diese Partnerschaft. | Bild: Jörg Büsche

Etliche Jahre länger als das Leitungsbauprojekt, dank dessen Hilfe inzwischen 14.000 Menschen in und rund um Huancaray täglich frisches Wasser haben, besteht jedoch die Partnerschaft zwischen der Pfarrgemeinde St. Nikolaus und der Kleinstadt in dem Andenstaat.

Flugreise trotz massiver Bedenken

„Ende dieses Monats fliegt eine vierköpfige Delegation aus unserer Markdorfer Kirchengemeinde nach Huancaray“, berichtet Dorothea Rogalla. Mit ihrem Mann Kurt engagiert sich die Ärztin schon seit vielen Jahren im Markdorfer Perukreis. Zum Besuchsprogramm in der Partnergemeinde gehört auch dieses Mal die feierliche Einweihung des jüngst abgeschlossenen Leitungsbauprojekts.

Die Bewohner von Tacta weihen ihr frisch in Betrieb genommenes Wasserreservoir ein. Bild: privat | Bild: Perukreis

Ein Gruppenfoto als Dankeschön an die Partner in Markdorf: Die stolzen Erbauer einer neuen Wasserleitung in ihr Dorf. | Bild: Perukreis

„Wir haben uns das gut überlegt“, spricht Kurt Rogalla für den Perukreis. Dass das Geld für die Flugtickets von den Delegationsmitgliedern aus eigener Tasche bezahlt wird, sei ohnehin selbstverständlich – seit jeher. „Die Frage ist doch, ob wir den Flug in ökologischer Hinsicht vertreten können“, nennt Rogalla vorgebrachte Bedenken. Ein weiterer Einwand gegen die teure Reise sei: „Das Geld sollte besser in neue Wasserprojekte investiert werden.“ Und schließlich, so merkt Dorothea Rogalla an: „Wie sehen es die Menschen in unserer Partnergemeinde? Menschen, die das Geld für ein einzelnes Flugticket in ihrem gesamten Leben nicht verdienen können.“

Die Partnerschaft Die Partnerschaft der Pfarrgemeinden von Markdorf und Huancaray besteht seit 1988. Sie geht zurück auf eine Initiative der Erzdiözese Freiburg. Unter dem Dreiklang „Kommunikation, Spiritualität und Solidarität“ sollte es zum kontinent-überspannenden Austausch kommen. In Markdorf ist es der Perukreis, der sich um Hilfsprojekte zugunsten der Partnergemeinde kümmert. Zum wohl wichtigsten Unternehmen hat sich der 2001 begonnene Leitungsbau zur besseren Trinkwasserversorgung entwickelt. Dank dieses Projekts sind inzwischen rund 10.000 Menschen in und rund um Huancaray mit frischem Wasser versorgt.

Ganz wichtig: der persönliche Kontakt

Allen Bedenken zum Trotz macht sich die Delegation aus Markdorf dennoch auf den Weg nach Huancaray. „Es gibt wichtige Gründe“, erklärt Dorothea Rogalla. „Unser wichtigster Ansprechpartner dort ist der örtliche Geistliche, Padre Mario.“ Der sei nun schon seit neun Jahren in der Pfarrgemeinde. Üblicherweise würden die Ortsgeistlichen im siebenjährigen Rhythmus ausgetauscht. „Wir rechnen jederzeit damit, dass ein neuer Geistlicher kommt.“ Jemand, der dann weder das Wasserprojekt kennt, noch die penible Abrechnungs- und Verwaltungsarbeit, die Padre Mario jetzt schon seit bald einem Jahrzehnt in vorbildlicher Weise leistet, wie beide betonen.

Suche nach jungen Ansprechpartnern

Doch der Perukreis hat ein Nachwuchsproblem. „Wir müssen unbedingt jüngere Leute erreichen“, erklärt Kurt Rogalla. Nicht nur die eigenen Mitglieder würden älter. Gealtert seien auch ihre Ansprechpartner in Peru. Eine Verjüngung sei umso dringlicher, als inzwischen wieder vermehrt junge Familien in die abgelegene Andenregion zurückkehren. „Landflucht kehrt sich dort zu einer Stadtflucht um“, beschreibt Dorothea Rogalla dieses Phänomen.

Lebensmittel für bedürftige Senioren in abgelegenen Dörfern, eine Hilfe, die in der Pandemie besonders nötig ist. | Bild: Perukreis

Es ergibt sich aus dem Versuch der Menschen, den Schrecken der Corona-Pandemie zu entfliehen. Die katastrophalen Zustände in den Großstadtslums, die Hilflosigkeit des peruanischen Gesundheitssystems, die zahlreichen Coronatoten in der Folge führten zur Rückkehr vieler Jüngerer in ihre Heimatdörfer. „Es gibt so auch zahlreiche neue Weiler, die nun auch einen Wasseranschluss brauchen.“

Kein Unterricht ohe Uniform in Peru. Deshalb sammelt der Perukreis Spenden für bedürftige Schüler. Auch das gehört zu den Hilfsprojekten. | Bild: Perukreis

Deswegen das Fazit der Markdorfer: Die Reise ist nötig. Auch weil die anderen Partnerschaftsprojekte, die Schulspeisung, die Schuluniformen für Bedürftige, die Schwangeren-Betreuung und die Unterstützung von Behinderten regelmäßigen Austausches bedürfen. „Was die Menschen wirklich brauchen“, so Dorothea Rogalla, „können wir nur vor Ort erfahren“.