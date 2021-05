Markdorf Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Mit Disziplin durch die Corona-Krise: In den Pflegeheimen in und um Markdorf ist die Lage zurzeit im grünen Bereich

Aktuell gibt es keine neuen Corona-Infektionen in Markdorf, Oberteuringen und Deggenhausertal: In den Einrichtungen wird mit viel Disziplin dafür gesorgt, dass die Risiken so weit wie möglich minimiert werden. Die Bewohner und die Mitarbeiter sind inzwischen durchgeimpft. Die Verantwortlichen hoffen auf mögliche Erleichterungen für Bewohner und Besucher im Sommer.