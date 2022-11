von Leonie Georg

Bevor es losgeht, treffen sich die Martini-Sänger am Abend im Ministrantenkeller für eine letzte Liedprobe. Dann stülpen sich die jungen Menschen ihre langen Mäntel über und setzen ihre Hüte auf. In die Hand kommt ein Gehstock und eine Laterne. Und die kleine Spendenbox für das Kinder-Hospital in Bethlehem.

Ministranten sind seit mehreren Jahren dabei

Heute Abend ziehen die Ministranten zu fünft um die Häuser. Hanna Gihr, Franziska Rick, Gabriel Joos und Daniel Gutrolf kennen das Spiel bereits. Sie sind seit mehreren Jahren bei den Martini-Umzügen dabei. Für Anna Maria Gibson ist es das erste Mal. „Wir als Ministranten kümmern uns darum, dass der Brauch nicht ausstirbt“, sagt Franziska Rick stolz.

Die diesjährigen Martini-Sänger (von links) Gabriel Joos, Hanna Gihr, Anna Maria Giebson, Franziska Rick und Daniel Gutrolf. Die meisten sind die vergangenen Jahre auch schon um die Häuser gezogen. Für Anna Maria Giebson ist es das erste Mal. | Bild: Leonie Georg

Brauch stammt aus dem 30-jährigen Krieg

Der Brauch hat eine Jahrhunderte lange Tradition in Markdorf. Am 1. September 1631 gründete der Markdorfer Stadtammann Christoph Petz während des 30-jährigen Krieges eine Schulstiftung. Vier Jungen aus Bürgerfamilien sollten einen besseren Unterricht erhalten sowie eine Gesangsausbildung bekommen, indem sie an Festtagen sangen. Die jungen Sänger bekamen den Auftrag, jeden November das Martini-Lied an den Haustüren zu singen, um so mit den erzielten Spenden ihrem Chorleiter als Dankeschön eine Gans bezahlen zu können.

Immer mit dabei – die Laterne. Die Laterne hat genau so wie die Hüte, Mäntel und Gehstöcke Tradition bei den Umzügen. | Bild: Georg, Leonie

Der Brauch entwickelte sich weiter und bleibt bis heute in abgewandelter Form in Markdorf bestehen. Heute singen keine Chorschüler mehr, sondern Ministranten. Und die Spenden werden nicht mehr für eine Gans gesammelt, sondern für einen guten Zweck. „Viele kennen das Lied noch aus ihrer Kindheit. Sie singen dann oft mit, weil es alte Kindheitserinnerungen weckt“, sagt Hanna Gihr.

Video: Georg, Leonie

Martini-Sänger ziehen von Haus zu Haus

Die Ministranten waren von 1. bis 5. November in der Stadt unterwegs. Die Teilnehmerzahl variiert von Tag zu Tag. Oft singen auch kleinere Kinder mit. Die Ministranten sind gerne jeden Abend dabei und ziehen um die Häuser. Heute geht es nach einer kurzen Einstimmung auch schon zum ersten Haus. Wenn die Leute den Brauch nicht kennen, wird die Geschichte und vor allem den Zweck des Ganzen erklärt.

Die Martini-Sänger Anna Maria Gibson, Daniel Gutrolf, Hannah Gihr, Gabriel Joss und Franziska Rick (von links) sind in den Herbstferien wieder in Markdorf unterwegs und sammeln Spenden für das Kinderhospital in Bethlehem. | Bild: Georg, Leonie

Anwohner freuen sich über den Besuch

Die meisten Anwohner wissen jedoch ganz genau, wer gerade vor ihnen steht und freuen sich. So auch Nicola Benz, Egbert Benz und Heike Ihler. Die Markdorfer kennen den Brauch noch aus ihrer Kindheit. „Wir sind leider die Generation, in der die Mädchen noch nicht mitsingen durften. Ich wollte unbedingt Ministrantin werden, weil ich es toll fand“, sagt Nicola Benz. „Früher war das Martini-Lied auch auf Latein, aber das versteht eh kein Mensch, so ists viel schöner, da versteht man es wenigstens.“

Die Markdorfer Egbert Benz, Heike Ihler und Nicola Benz (Mittig von links) freuen sich jeden Jahr über die Martini-Sänger und darüber, dass der Brauch erhalten bleibt. Mit auf dem Foto (von links) Daniel Gutrolf, Gabriel Joos, Franziska Rick, Hanna Gihr und Anna Maria Giebson. | Bild: Leonie Georg

Spenden gehen an Kinderhospital in Bethlehem

Jeder, der die Tür öffnet, spendet gerne Süßigkeiten für die Sänger oder auch etwas in die Klingelbox. Das Kinderhospital in Bethlehem ist bereits seit vielen Jahren das Spendenziel der Martini-Umzüge. Die nichtstaatliche Klinik in Bethlehem finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern und ist somit auf das Geld angewiesen, um die Kinder stationär betreuen zu können.

Das Kinderhospital in Bethlehem ist bereits seit vielen Jahren das Spendenziel der Martini-Umzüge. Die Klinik finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern und ist somit auf das Geld angewiesen, um die Kinder stationär betreuen zu können. | Bild: Georg, Leonie

„Manche spenden auch direkt und sagen, ihr müsst gar nicht singen“, sagt Hannah Gihr und lacht. Dabei singen alle gerne hier. „Wir machen es für einen guten Zweck und es macht auch einfach super viel Spaß“, ergänzt sie.

Harter Kampf um die Süßigkeiten

Normalerweise ziehen die Martini-Sänger zweieinhalb Stunden um die Häuser. Jeden Tag in einem anderen Viertel „Gestern haben wir allerdings ein wenig früher aufgehört, weil wir die Süßigkeiten immer noch unter den Kleinen aufteilen müssen. Da wird immer hart gekämpft drum“, sagt Franziska Rick. Heute gibt es allerdings noch ein paar Häuser abzuklappern und ein paar Spenden zu sammeln. Deswegen ziehen sie mit ihren Mänteln, Hüten und Laternen weiter von Tür zu Tür.