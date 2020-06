Wie stark sich die coronabedingte Lage auf die einheimischen Autohändler auswirkt, ist derzeit nur zum Teil in Erfahrung zu bringen. So wollten weder das Autohaus Wildi noch das Autohaus Sehner in Markdorf Anfragen des SÜDKURIER zur aktuellen Situation beantworten.

Kaufprämie für E-Fahrzeuge positiv bewertet

Lediglich zur beschlossenen Verdopplung der Kaufprämie für E-Fahrzeuge äußerte sich Pierre Bachmaier vom Autohaus Sehner. „Wir bewerten die Verdopplung der Umweltprämie durchweg positiv und ausreichend, da es einen deutlichen Anreiz für den Kauf von E-Fahrzeugen setzt und den weiteren Ausbau und Entwicklung fördert.“

Mit der neuen E-Fahrzeugprämie rücken die E-Auto-Modelle von Herstellern wie etwa der Renault Zoe beim Autohaus Sehner in Markdorf in den Focus der Kunden. Je nach Modell und Hersteller können die Abzüge vom Kaufpreis mehrere 1000 Euro betragen. | Bild: Jan Manuel Heß

Mit dem Hersteller Renault sei man auch in der Lage, verschiedene E-Fahrzeug-Modelle sehr kurzfristig liefern zu können. Zudem würden die Kunden neben den Kaufprämien bis Ende des Jahres zusätzlich von der gesenkten Mehrwertsteuer profitieren. „Ein E-Fahrzeug ist jetzt erstmals günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner“, so Bachmaier.

Werkstattbetrieb sorgt für Sicherheit

Die Gesamtsituation beschreibt Manuel Sailer vom Autohaus Sailer in Ahausen vorsichtig optimistisch. „Wir hatten insgesamt vier Wochen geschlossen und seitdem wir wieder offen haben, ist es deutlich ruhiger, das muss man ganz klar sagen. Aber der Betreib läuft wieder an und wir haben deshalb auch unseren Verkäufer aus der Kurzarbeit geholt.“ Wegen des laufenden Werkstattbetriebs, bei dem es zwar auch Einbußen gegeben hat, konnte auf eine komplette Schließung des Betriebs verzichtet werden, wie Werkstattleiter Marc Sailer erzählt. „Es mussten ja etliche Fahrzeuge von Winter- auf Sommerreifen umgestellt werden, das hat dankenswerterweise für Umsatz während der vergangenen zwei Monate gesorgt.“

Lieber eine Kaufprämie für alle Autotypen

Man wolle jetzt wieder voll für die Kunden da sein, so Sailer. Nach seiner Einschätzung sind viele potenzielle Kunden noch verunsichert über das, was von der Bundesregierung in Sachen Kaufprämie zu erwarten war. „Nachdem das jetzt klar ist, könnte es schon sein, dass diejenigen, die sich schon mit dem Kauf eines E-Fahrzeugs oder Hybrids befasst hatten, jetzt aktiv werden“, schätzt Sailer.

Doch hätte man sich eine Prämie für alle Autotypen gewünscht. Und da das Familienunternehmen mit Citroën und Subaru sowohl E-Fahrzeuge, als auch Hybride anbieten kann, hofft man auf einen positiven Effekt. Zusammen mit der Werkstatt sei man aber stabil aufgestellt und werde abwarten, wie sich die kommenden Monate entwickeln. „Natürlich stehen sämtliche Investitionen bei uns auf dem Prüfstand, es wird nur das ausgegeben, was unbedingt nötig ist“, erklärt Sailer. Daher entschied man sich beispielsweise, die bereits seit längerem geplante Investition im E-Fahrzeug-Service erst einmal auf Eis zu legen.

Ebenfalls vorsichtig optimistisch beurteilt André Partikel vom Autohaus Mutter in Bermatingen die Lage. „Unsere Werkstatt hatte zu tun, das war gut für uns. Wie es sich beim Verkauf entwickelt, werden wir sehen. Ich hoffe für uns alle, dass die Konjunktur wieder anzieht und wir wieder normale Zeiten bekommen.“ Jedenfalls sei man vorbereitet und habe auch E-Fahrzeuge und Hybrid-Modelle in der Angebotspalette, sodass man auf interessierte Kunden vorbereitet sei.

Auto-Service-Anbieter: „Keine Einbußen“

Ungetrübt ist die Stimmung unterdessen beim Markdorfer Auto-Service-Anbieter Staneker, wie Geschäftsführer Tihomir Tomljanovic berichtet. „Was unsere Werkstattleistungen betraf, befanden wir uns auf dem selben Niveau wie im Vorjahr, da in erster Linie der Räderwechsel anstand.“ Auch bei den übrigen Werkstattleistungen habe es keine durch die Corona-Krise bedingten Einbußen gegeben. „Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Kunden aus finanziellen Gründen auf bestimmte Reparaturen verzichteten. Wir mussten die Termine etwas entzerren, damit die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden konnten.“

Autobranche als Schlüsselindustrie

Die Folgen der Corona-Pandemie hat besonders die Wirtschaft zu verkraften, davon nicht ausgenommen ist die Autobranche, die als deutsche Schlüsselindustrie gilt. Unzählige Arbeitsplätze in Deutschland sind mit der Produktion, Instandhaltung und Verkauf von Autos verbunden.

Fast 50 Prozent Rückgang bei Neuzulassungen

Laut den jüngsten statistischen Angaben des Kraftfahrbundesamtes sind im vergangenen Monat Mai lediglich 168 148 Neuwagen auf die Straße gekommen, dies bedeute einen Rückgang von 49,5 Prozent. Daher setzten Autohändler ihre Hoffnung auf eine umfassende Autokaufprämie der Bundesregierung, die jedoch nicht erfüllt wurde. Seit Donnerstag ist klar, dass die von der Großen Koalition im Konjunkturpaket beschlossene Kaufprämie nicht für schadstoffarme Benzin- und Dieselfahrzeuge gilt. Lediglich die bestehenden Prämien für den Kauf von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridmodellen werden verdoppelt und heißen jetzt „Innovationsprämien“.