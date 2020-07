von Cristiane Keutner

Seit 54 Jahren lebt Theresia Stotz hier, seit sie den Nachbarssohn, Landwirt Klaus, geheiratet hat. Den von ihrer Schwiegermutter übernommenen Garten hat sie ausgeweitet, teils neu gestaltet und einen zweiten angelegt. Neben diesem gackern 40 Hühner im großzügig eingezäunten Gelände. Sie freuen sich über Salat- und andere Grünreste, was sich auch auf die Qualität der Eier auswirkt – Nachhaltigkeit pur.

Theresia Stotz‘ Tipps für den Garten Spartipp Ausgereifte Samen sammeln, trocknen und Folgejahr aussähen. Ansonsten Samen kaufen und im Gewächshaus oder Folientunnel aussähen und vorziehen. Rosmarin Gräbt man das mediterrane Kraut in die Erde ein, sollte man die frostempfindliche Pflanze im ersten Winter mit Vlies abdecken oder mit Reisig eindecken. Tomaten Sie sind empfindlich, bekommen schnell Braunflecken und die Blätter sterben ab, wenn sie zuviel beregnet werden. Deshalb sollte man sie unter ein Dach stellen. Zudem rät Theresia Stotz gegen Blattfäule zu resistenten Samen/Pflanzen. Die Serie „Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ Hermann Fürst Pückler-Muskau. Sie lieben Ihren Garten auch? Im Garten fühlen Sie sich rundum wohl? Sie genießen Arbeit und Entspannung im eigenen Garten? Oder kennen Sie jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Egal ob groß oder klein, Natur- oder Bauerngarten, durchgestylt oder wild. Wir sind auf der Suche nach weiteren Gärten und ihren Besitzern. Melden Sie sich selbst oder geben uns einen Tipp unter markdorf.redaktion@suedkurier.de

Video: Christiane Keutner

In der Landwirtschaft aufgewachsen, ist sie von Kind an früh vertraut mit Gemüse und Blumen. Letztere mag sie besonders. Eine Stunde täglich arbeitet sie im Garten. „Meine Mutter war schon eine sehr gute Gärtnerin“, erinnert sie sich beispielsweise an Kamille, die sie als Achtjährige gezupft hat und die getrocknet als Tee oder Wundbad Malaisen geheilt und gelindert haben. Nun ist sie Vorbild für Enkel Bruno, dem sie auf dem Kürbisfeld hilft und Unkraut jätet.

Rosen in unterschiedlichen Farben und Formen setzen Farbtupfer im sonst überwiegend grünen Bauerngarten. | Bild: Christiane Keutner

Gartensteckbrief: Alles, was Sie über diesen Garten wissen müssen

Größe: Die zwei Bauerngärten umfassen rund 300 Quadratmeter

Die zwei Bauerngärten umfassen rund 300 Quadratmeter Pflanzen: Theresia Stotz' besondere Liebe gehört den Rosen und Bartnelken. Letztere blüht als Zwischenblume von Frühling bis Sommer und ist auch in der Vase sehr haltbar.

Theresia Stotz' besondere Liebe gehört den Rosen und Bartnelken. Letztere blüht als Zwischenblume von Frühling bis Sommer und ist auch in der Vase sehr haltbar. Tiere: Kater Eugen, 13 Jahre, und Kätzin Paula, zwei Jahre.

Kater Eugen, 13 Jahre, und Kätzin Paula, zwei Jahre. Besonderheit: Ein Nutz- und Ziergarten, der eine Familie das ganze Jahr ernährt.

Ein Nutz- und Ziergarten, der eine Familie das ganze Jahr ernährt. Was ich mag: Besonders die Blumen und ich freue mich, wenn die Saat perfekt aufgeht.

Besonders die Blumen und ich freue mich, wenn die Saat perfekt aufgeht. Was ich nicht mag: Unkraut und das ständige Schauen nach Ungeziefer wie Schnecken, Weiße Fliege, Läuse...

Unkraut und das ständige Schauen nach Ungeziefer wie Schnecken, Weiße Fliege, Läuse... Lieblingsort: Der Balkon beim gemeinsamen Essen.

Der Balkon beim gemeinsamen Essen. Lieblingszeit: Unterschiedlich, mal morgens, mal abends.

Unterschiedlich, mal morgens, mal abends. Liebstes Accessoire: Der Bewässerungsregner. Damit wird die Feuchtigkeit langsam aufgebaut.

Der Bewässerungsregner. Damit wird die Feuchtigkeit langsam aufgebaut. Teuerste Anschaffung: Eine Motor-Fräse, ein Geschenk meines Mannes.

Eine Motor-Fräse, ein Geschenk meines Mannes. Anzahl der Pflanzen: Rund 100 Gemüse, Kräuter, Salate, Beeren und Blumen.

Günstig und einfach nachzumachen: Der Folientunnel. Wird es darunter zu warm, wird durch Hochstellen der Längsseite gelüftet und trotzdem bleibt alles geschützt. | Bild: Christiane Keutner

Der Garten ernährt fünf Familienmitglieder und die Saisonarbeiter. Hier gedeiht alles: Zwiebeln, Möhren, Rettich, Rote Rüben, Rosenkohl, Kraut, Zitronengras, aus dem Theresia Stotz Tee brüht, Salat- und Essiggurken, Kohlrabi, Mangold, Spinat, Küchenkräuter, Tomaten, Beeren, Blumen. Schon jetzt freut sie sich auf Aprikosen und Pflaumen und die Nüsse von zwei riesigen Walnussbäumen.

Video: Christiane Keutner

Zwei große Gefriertruhen bieten Platz für den Wintervorrat

Sie sind Selbstversorger; zwei große Gefriertruhen bieten Platz für den Wintervorrat. Weiteres wird eingeweckt, fertig Gekochtes/Gegartes in Schraubgläsern haltbar gemacht. Theresia Stotz kauft nur Butter, Quark und Mehl, denn natürlich backt sie ihr Brot selbst; im Elektro-Ofen auf Schamottstein, den sie eine halbe Stunde vorheizt, damit das Brot außen knusprig, innen feucht gelingt. Darauf schmeckt besonders der Honig – selbstverständlich von den eigenen Bienen. Zwischen Gemüse und Salat blühen Papageienblumen, Tagetes, Rosen. Hagel fürchtet sie, mit dem Klimawandel lebt sie: „Es ist viel trockener als früher und der Wind tut ein Übriges.“

Hochrhein Was tun gegen Schädlinge im Gemüsebeet und am Obstbaum? Gartenexperte Edgar Koller verrät, was hilft Das könnte Sie auch interessieren

Selbst ausgesät hat sich der prachtvolle Mohn am Rande des eingezäunten Bauerngartens. | Bild: Christiane Keutner

Beim Werkeln im Garten streichen ihr Schmusekater Eugen und Kätzin Paula um die Füße. Sie begleiten sie hinauf zum überdachten Balkon, von dem aus sie einen Blick über ihren wunderbaren Garten hat.

Lecker schmecken die frisch geernteten Salatköpfe. Zwischen Jäten, Säen und Pflegen gibt es ein paar Streicheleinheiten für Kater Eugen. | Bild: Christiane Keutner