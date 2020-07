von Christiane Keutner

Auch ein kleines Stück Garten kann ganz großartig sein und alle Ansprüche erfüllen. Bestes Beispiel ist das Mini-Gärtchen und das „Höfle“ von Lony Gratwohl. Quasi mitten in der Stadt hat sie sich eine kleine Oase geschaffen, die sie nicht nur zu Corona-Zeiten zu schätzen weiß.

Video: Christiane Keutner

Bevorzugt abends sitzt sie auf ihrem weiß gestrichenen Bänkle im Höfle vor der Haustür und trinkt mit ihrem Mann dort gern ein Gläschen Wein. Nicht selten stoppt ein Passant und dann wird ein Schwätzle gehalten.

Grad wohl fühlen sich Lony und Wolfgang „Gradi Wohlo“ Gratwohl auf ihrem Bänkle im „Höfle“ und im Garten. | Bild: Christiane Keutner

Vor ungewollten Blicken schützen Rosenbäumchen, ein bereits über 30 Jahre alter Geldbaum, den sie in der Garage überwintert, und Lavendel, alles in großen Pflanzkästen und Töpfen.

Gartensteckbrief: Alles, was Sie über diesen Garten wissen müssen

Größe: Etwa 40 Quadratmeter

Etwa 40 Quadratmeter Besonderheit: Die Lage in mehrfacher Hinsicht: Mitten in der Stadt und immer schattig in Zeiten, in denen es immer heißer und trockener wird.

Die Lage in mehrfacher Hinsicht: Mitten in der Stadt und immer schattig in Zeiten, in denen es immer heißer und trockener wird. Was ich mag: Alles. Ich würde gern noch mehr im Garten schaffen, weil es eher Hobby als Arbeit ist. Aber wenn ich es mir überlege: Am liebsten reinsitzen.

Alles. Ich würde gern noch mehr im Garten schaffen, weil es eher Hobby als Arbeit ist. Aber wenn ich es mir überlege: Am liebsten reinsitzen. Was ich nicht mag: Läuse. Und Schnecken, weil sie alles abfressen. Ansonsten sind die Tiere ja possierlich.

Läuse. Und Schnecken, weil sie alles abfressen. Ansonsten sind die Tiere ja possierlich. Lieblingsplatz: Da der Garten nicht so groß ist, habe ich nur den einen Platz. Aber es ist schön, wenn man verschiedene Ecken hat. Umso mehr genieße ich den Besuch bei Freunden und Verwandten, wenn ich dort unterm Baum sitzen kann. Aber ich bin zufrieden und die Aussicht auf ein Stück Untertor ist auch hübsch.

Da der Garten nicht so groß ist, habe ich nur den einen Platz. Aber es ist schön, wenn man verschiedene Ecken hat. Umso mehr genieße ich den Besuch bei Freunden und Verwandten, wenn ich dort unterm Baum sitzen kann. Aber ich bin zufrieden und die Aussicht auf ein Stück Untertor ist auch hübsch. Lieblingsaccessoire: Meine Bänkle.

Meine Bänkle. Lieblingswerkzeug: Meine Hände. Ich brauche nicht viel, vielleicht mal eine Schaufel.

Meine Hände. Ich brauche nicht viel, vielleicht mal eine Schaufel. Liebste Zeit: Abends im Höfle, mittags im Garten.

Abends im Höfle, mittags im Garten. Teuerste Anschaffung: Sitzbänkle.

Ist es im Höfle zu heiß, geht sie ums halbe Haus herum in den kleinen Garten, trinkt dort ihren Kaffee oder setzt sich aufs Bänkle zum Entsteinen von Kirschen, vor sich eine Kulisse prachtvoll leuchtender Hortensien in rosafarbenen Variationen.

Die Mauer wärmt und kühlt zugleich: Gern sitzt Lony Gratwohl hier mittags im Schatten – vor sich prachtvolle Hortensien. | Bild: Christiane Keutner

„Hier ist es schattig, deshalb gefällt es ihnen dort so gut“, erklärt die 75-Jährige, warum die schaublütige Schönheit sich so gut entfaltet. Wohl fühlen sich hier auch Lilien, Schneeglöckle, Pfingstrosen, Akelei. Eher zurückhaltend ist die Dekoration in Form von Gartensteckern und -kugeln.

Rotes Farbenspiel kontrastiert mit weißem Vogelfutterhäuschen. | Bild: Christiane Keutner

Den Buchs hat sie selbst gezogen, leider musste sie einen Teil dem Buchsbaumzünsler opfern. Sparsamkeit ist beim Düngen angesagt, Großzügigkeit beim Gießen, sagt sie. Und das geschieht nur mit der Gießkanne – mit leicht temperiertem Wasser: „Damit die Pflanzen nicht erschrecken, wenn es eiskalt ist.“

Tipps von Lony Gratwohl Schutz Die Stämme der Rosenbäumchen hat Lony Gratwohl mit Draht ummantelt. Das hindert Katzen und Amseln daran, in der Erde zu scharren und Sauerei zu hinterlassen. Schneiden Rosen im Herbst kräftig zurückschneiden, dann treiben sie im Frühjahr besser aus, wachsen kräftiger und dichter. Schneiden nach der Blüte bringt oft eine zweite. Gelassenheit Einfach mal nichts im Garten machen und sich überraschen lassen, was kommt – man kann dann immer noch reagieren.

In ihrem Gärtchen darf alles weiterleben, was sie als Topfpflanze geschenkt bekommt, wie die Rebe des Neffen aus Luxemburg oder der Rittersporn, der jedoch im Topf bleibt, damit ihn die Schnecken nicht verspeisen. So muss wegen Platzmangels nichts weggeworfen werden. Sie rettete aber auch schon einen jämmerlich aussehenden Rosenbusch vor dem Kompost.

Rosen leuchten im Gärtchen von Lony Gratwohl. Sind die einen verblüht, entfalten sich schon bald die nächsten Knospen. | Bild: Christiane Keutner

Ein paar Schnitte im Herbst dankte die Königin der Blume mit vielen neuen Blüten im Frühjahr. „Die unerfahrenen Leute trauen sich oft mit der Schere nicht so richtig ran, aber Rosen wollen das“, sagt Lony Gratwohl.

Video: Christiane Keutner

Rund um den Abgang zum Keller stehen Kräuterkisten mit Salbei, Schnittlauch, Petersilie, Thymian, Oregano, Zitronenmelisse und Minze.

Jedes Plätzchen ausgenutzt: Auf dem Abgang zum Keller gedeihen Salat- und Gemüsekräuter. | Bild: Christiane Keutner

„Ein kleiner Garten ist besser als keiner. Mich macht er glücklich, ich freue mich immer, wenn ich ihn ansehe und schaue extra vorbei. Manchmal wundere ich mich, was dort alles blüht.“