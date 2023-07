Die Realschulrektorin Marianne Licciardi klingt begeistert. Sie freut sich für ihre Schüler, denen sie gleich die Abschlusszeugnisse aushändigen wird. Denn allesamt haben sie „einfach super abgeschnitten“, berichtet die Schulleiterin von den Ergebnissen der gerade zu Ende gegangenen Abschlussphase. Ihre Rede in der neuen Aula des Bildungszentrums Markdorf (BZM) beginnt Licciardi mit dem Hinweis auf jene Gefühlslagen, die mit dem Abschluss einer wichtigen Lebensphase verbunden sind.

Die Realschulabgänger der Klassen 10a und 10b | Bild: Jörg Büsche

„Heute ist ein Tag voller Emotionen“, wendet sich Marianne Licciardi an die Schüler der Klassen 10a und 10b, an deren Eltern, aber auch an die Lehrer des Realschulkollegiums. Freude und Erleichterung seien unbedingt mit dem Ende der für alle verbindlichen Schulzeit verbunden. Ebenso wie mit dem Wissen, dass die schwierige Prüfungsphase nun vorbei sei.

Schulleiterin Marianne Licciardi freut sich über die guten Leistungen ihrer Abschlussschüler. | Bild: Jörg Büsche

Die Geehrten Bei der Abschiedsfeier der Realschule in der neuen Aula des Bildungszentrums Markdorf wurden die folgenden Schüler für besondere Leistungen geehrt: Leonard Faude (Note 1,2), Dorina Huber (1,4), Leni Melzig (1,4), Sophie Meyer (1,6), Miklas Schlude (1,4), Charlotte Schweizer (1,7), Lucie Seifert (1,7), Emma Ströhle (1,6) sowie Viviane Trutzl (1,4).

Rektorin freut sich über gute Leistungen

Die Rektorin spricht den jungen Leuten in den ersten Stuhlreihen vor dem Rednerpult Mut zu. Sie hätten allen Grund stolz zu sein auf das bewiesene Durchhaltevermögen. Neben den in diesem Jahrgang besonders guten Leistungen sei da aber noch etwas, was die Schulleiterin zuversichtlich sein lässt für die Zukunft ihrer ehemaligen Schüler. Sie hätten an vielen Stellen Reife, ja sogar Charakterstärke bewiesen. Eigenschaften, die es brauche, um die Hindernisse auf dem weiteren Lebensweg erfolgreich zu überwinden.

Noch etwas gibt Marianne Licciardi den Absolventen mit auf den Weg. „Lernen ist etwas, das niemals aufhört.“ Das weitere Leben werde noch so manche neue Lektion an sie herantragen. Doch wie Aufgaben zu lösen und Anforderungen zu bewältigen sind, das wüssten die jungen Leute. Sie hätten es in den vergangen Monaten bewiesen – mitunter sogar glänzend.

Lucie Seifert: „Ich bin sehr froh, dass die Prüfungsphase endlich vorbei ist. Es war anstrengend. Und ich habe sehr viel gelernt. Für mich geht die Schule aber weiter – auf einem weiterführenden Gymnasium in Friedrichshafen.“ | Bild: Jörg Büsche

Andreas Pronin: „Ich glaube, ich werde meine Mitschüler vermissen. Bin gespannt, ob sich der Kontakt zu den Schulfreunden halten lassen wird. Im nächsten Schuljahr geht es dann nach Überlingen, wo ich ein Fachabitur machen will. „ | Bild: Jörg Büsche

70 Prozent wechseln auf eine weiterführende Schule

70 Prozent der nun abgegangenen Schüler werden auf weiterführende Schulen wechseln, erklärt Licciardi. 25 Prozent werden eine Ausbildung machen. Und die übrigen fünf Prozent seien noch unentschieden, wie es nach der Mittleren Reife weitergehen soll. Und allen wünscht Licciardi viel Glück, wenn sie die Welt erobern. Darüber hinaus hege sie aber noch einen Wunsch in mehr oder weniger eigener Sache: „Dass ihr die Realschule des Markdorfer Bildungszentrums in eurem Herzen behaltet.“

Glückwunsch zum guten Abschluss: Hier von Klassenlehrerin Nadine Pisch für Laura Chaer. | Bild: Jörg Büsche

Dafür, dass das so sein wird, sprechen die Erinnerungen an die Schulzeit, mit denen Lara Meyer und Sinan Boztas, die beiden Moderatoren des Abschiedsabends von 10a und 10b – die 10c und 10d feiern Tags drauf – ihre Zuhörer in der Aula unterhalten. Allererste Fünftklässler-Eindrücke von einer riesigen Schule. Allerlei bisweilen überaus unterschiedliche Begegnungen mit Lehrerinnen oder Lehrern. Episoden aus dem Unterrichtsalltag, gewürzt mit Humor und Ironie beziehungsweise Selbstironie, beschwören einen Schulalltag herauf, der zumindest in der Rückschau nicht nach Langeweile klingt.

Tyler Sproll: „Im Grunde hatte ich vorher viel mehr Angst vor den Abschlussprüfungen, als nötig gewesen wäre. Ich werde eine Ausbildung zum Zerspaner machen. In dem Betrieb, in dem ich schon ein Praktikum absolviert habe.“ | Bild: BUESCHE,JOERG

Leni Melzig: „Die letzten Wochen und Monate waren schon sehr aufreibend. Trotzdem ist es irgendwie schade, dass die Schule nun vorbei ist. Wir waren ja schließlich eine sehr gute Klassengemeinschaft. Die Prüfungen sind sehr gut gelaufen.“ | Bild: Jörg Büsche

Schulabgänger befinden sich nun in der Erwachsenenwelt

Durchaus ernstere Töne schlägt hingegen Thomas Dvorak an, der Vorsitzende des Elternbeirats. Er heißt die Schulabgänger herzlich willkommen – in der Erwachsenenwelt. Bestimmtwerden weiche nun Selbstbestimmung. Und Dvorak stellt ganz neue, große Verantwortung abverlangende Herausforderungen in Aussicht. Die Grundlagen seinen gelegt – während der zurückliegenden Realschuljahre. Grund genug, nicht verzagt, sondern zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.