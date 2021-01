Mit der Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung ist Rolf Haas, Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Markdorf, bereits in den Wahlkampf 2019 gezogen. Darüber hinaus hat er sich auch mehr Transparenz erhofft für die Kommunalpolitik.

Rolf Haas, FDP: „Eine Bürger-App bietet die Chance, eine breite Rückmeldung zu bestimmten Sachthemen zu bekommen. | Bild: SK

Und gewünscht hat sich Haas in diesem Zusammenhang auch eine Markdorfer Bürger-App: Ein digitales Instrument, das via Internet direkte und spontane Bürger-Umfragen ermöglicht. Eine solche Bürger-App gibt es in anderen Kommunen bereits, im Land etwa in Tübingen. Nun hat Haas seinen Ratskollegen den Antrag auf Vorschlag einer Bürger-App vorgelegt.

Die Bürger digital zur Politik abholen

Auf zweieinhalb DIN-A-4-Seiten erläutert der FDP-Stadtrat schriftlich, warum er eine Bürger-App für wichtig hält. Sie biete die Chance, „eine breite Rückmeldung zu bestimmten Sachthemen“ aus der Bürgerschaft zu bekommen.

Demgegenüber hätten die Bürgerversammlungen, zu denen die Verwaltung in der Vergangenheit eingeladen hat, immer nur wenige Bürger erreicht, gemessen an der Gesamteinwohnerzahl Markdorfs von 14500 Bürgern. Haas spricht von ein bis zwei Prozent, was alles andere als ein repräsentatives Meinungsbild widerspiegele. Der FDP-Politiker geht davon aus, das durchs Eingehen der Verwaltung aufs „moderne Kommunikationsverhalten“ mehr Bürgerbeteiligung erreicht werde.

Service-Instrument und Stimmungsbarometer

Haas schwebt eine Bürger-App vor, die sowohl von der Verwaltung wie auch vom Stadtmarketing genutzt werden kann. Einerseits habe der Bürger die Möglichkeit, sich zu „einfachen“ Themen zu äußern. Andererseits könne das Stadtmarketing die App für seine Veranstaltungs- und Aktionshinweise verwenden.

Dies entspricht in etwa der App-Palette, die auch die kommunale Digitalisierungsstrategie des Landes vorstellt. Sie reicht vom eher informativ geprägten App-Typ, der kommunale Neuigkeiten, Veranstaltungstipps und Sehenswürdigkeiten anzeigt, über den Typ der Multifunktions-App, in der alle digitalen Bürgerdienste einer Kommune gebündelt werden, bis hin zur Bürgerbefragungs-App, wie sie zum Beispiel in Tübingen eingesetzt wird. Und alle diese App-Modelle werden vom Land gefördert.

Stimmungsbild per Smartphone: Die Teilnehmer des Bürgerdialogs zum Bischofschloss konnten 2019 ihre Voten zu einer Reihe von Themen in Echtzeit per Handy abgeben. | Bild: Jörg Büsche

FDP-Stadtrat Haas möchte die digitale Sphäre mit der analogen verbinden. Bürgerbeteiligungsverfahren sollen auch weiterhin in der Stadthalle stattfinden. Deren Ergebnisse sollten jedoch mit der digitalen Meinungsbildung in Einklang gebracht werden. Nicht zuletzt bietet er an, bei der Auswahl und Feinkonzeption der Markdorfer Bürger-App mitzuwirken. Haas arbeitet als IT-Experte für ein global agierendes Software-Unternehmen.

Im Rathaus arbeitet man bereits an einer App

Für Dietmar Bitzenhofer, den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, gehören Apps „wohl zum Erscheinungsbild des modernen Lebens“. Und er weist darauf hin, dass das Markdorfer Stadtmarketing derzeit ebenfalls mit der Entwicklung einer eigenen Bürger-App befasst sei.

Dietmar Bitzenhofer, Freie Wähler: „Vielleicht aber sollten sich Markdorf Marketing und Herr Haas schon mal zuvor und am besten alsbald kontaktieren. Möglicherweise gäbe es Überschneidungen. Nichts wäre dem Thema abträglicher als noch eine App und noch eine App.“ | Bild: sk

Das bestätigt Bürgermeister Georg Riedmann: „Wir arbeiten mit Markdorf Marketing bereits seit vergangenem Herbst am Aufbau einer Bürger-App. Diese wird noch im ersten Quartal 2021 zum Download für mobile Endgeräte in den Betriebssystemen iOS und Android bereit stehen.“ Weiter erklärt Riedmann, dass die geplante App „Informationen zu Veranstaltungen der Stadt, der Vereine und des Handels und einiges mehr“ enthalten werde.

Georg Riedmann, Bürgermeister: „Die Digitalisierung in der Altersgruppe Ü65 ist weiter fortgeschritten, als es sich mancher vorstellen kann und die Jugendlichen unseres informellen Jugendgemeinderates haben sich ein solches Instrument auch gewünscht.“ | Bild: Toni Ganter

Die Beteiligung von Bürgern an aktuellen Themen könne dann eine dieser Funktionen sein. Hier rechnet Riedmann mit einem Entwicklungsprozess, an dessen Anfang eher einfache Fragestellungen stehen würden.

Zustimmung, aber auch Bedenken bei den Fraktionschefs

Für Uwe Achilles, den Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Gemeinderat, kann die Beteiligung der Bürger per App immer nur ein „Stimmungsbild“ vermitteln, das den Gemeinderat indes nicht von dessen eigenen Entscheidungen befreie.

Uwe Achilles, SPD: „Die kommunalpolitische Entscheidungsfindung über eine solche App sehe ich äußerst kritisch, solange nicht gewährleistet ist, dass die Teilnehmer einer repräsentativen Auswahl der Bevölkerung entsprechen.“ | Bild: SK

In Anbetracht des Umstands, dass gerade Ältere sehr schwach vertreten seien, lediglich 44 Prozent der Über-70-Jährigen nutzten ein Smartphone, hegt Joachim Mutschler Bedenken, ob nicht zu viele ausgeschlossen seien von der Entscheidungsfindung per App. Grundsätzlich begrüßt Mutschler, der im Rat Vorsitzender der Umweltgruppe ist, eine Bürger-App.

Joachim Mutschler, UWG: „Die kommunalpolitische Entscheidungsfindung über eine solche App sehe ich äußerst kritisch, solange nicht gewährleistet ist, dass die Teilnehmer einer repräsentativen Auswahl der Bevölkerung entsprechen.“ | Bild: SK

Die Frage nach der Repräsentativität der Rückmeldungen aus der App beschäftigt auch Kerstin Mock, die CDU-Fraktionsvorsitzende. Mehr digitale Kommunikation mit den Bürgen wünsche sich der CDU-Ortsverband schon länger, sagt sie.

Kerstin Mock, CDU: „Die im Gemeinderat und in der Verwaltung getroffenen Entscheidungen betreffen gerade die junge Generation ab 16 Jahren. Eine ansprechende, moderne und einfache App ist der Schlüssel zum Erfolg, um diese Generation an wichtigen Entscheidungen zu beteiligen.“ | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

Dabei hält Mock die Programmierung einer Bürger-App noch für den vermutlich einfachsten Schritt. „Viel spannender ist die Frage, wie die Daten später ausgewertet und wie sie in die Entscheidungen im Gemeinderat eingebunden werden.“